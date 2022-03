El conflicte en el món de l'educació ha anat pujant de to i arriba aquesta setmana al xoc de trens entre els sindicats del professorat i el Departament d'Educació i s'espera una setmana complicada en els centres escolars. I és que aquest dimarts hi ha la primera jornada de vaga convocada pels sindicats del sector educatiu després de l’anunci del Departament d’avançar l’inici del curs escolar una setmana. Seran un total de cinc dies d’aturada (el 15, 16, 17, 29 i 30 de març) amb què reivindicaran negociar el calendari, però també més pressupost, revertir les retallades de la crisi de 2008, baixar ràtios i fixar una posició respecte a la sentència del 25% de castellà, entre d'altres motius.

Més pressupost i revertir les retallades de la crisi de 2008, entre les reclamacions

Els sindicats apunten que cal remuntar-se a finals dels anys 80 i principis dels 90 per recordar mobilitzacions d’aquesta envergadura. "S’ha recuperat l’autoorganització davant d’un malestar que era molt evident", afirma Iolanda Segura, portaveu de l’USTEC·STEs (IAC), en una trucada telefònica amb Públic. A més d’aquest sindicat, també s'han sumat a la convocatòria de la vaga CCOO, la Intersindical, Professors de Secundària (Aspepc-sps), la UGT, la CGT i la Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de Catalunya.



Segura explica que l’anunci del nou calendari escolar va ser "el detonant" de la convocatòria, però que en el fons hi havia un "malestar evident" previ, agreujat també per la pandèmia. "A les meses de negociació se’ns ha menystingut", lamenta la portaveu. L’anunci de l’avançament de l’inici del curs al 5 de setembre, una setmana abans, sense haver-ho negociat amb les organitzacions sindicals, va ser la gota que va fer vessar el got. "Qualsevol altra mesura que hagués anunciat així ens hagués fet reaccionar igual", diu Segura.

Unanimitat en la reclamació de més diàleg

En una carta a les famílies, CCOO critica que en els últims mesos, Educació ha informat en roda de premsa "de múltiples canvis en l’educació que no han estat consultats, negociats, ni consensuats amb cap agent de la comunitat educativa, ni amb les famílies, ni amb el personal". La manca de diàleg i cert "autoritarisme" -concepte utilitzat per diversos portaveus sindicals- del conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, han portat a la convocatòria de cinc dies de vaga. "Estem cansats d’aquest maltractament", sostenen des de CCOO.

"La pandèmia ha evidenciat que el sistema fa aigües per tot arreu, però els canvis s’han de consensuar"

Pel primer dia de vaga hi ha convocats piquets i també una manifestació unitària a Barcelona, que sortirà a les 11.30 dels Jardinets de Gràcia i anirà cap a la seu del Departament. Dimecres hi haurà manifestacions descentralitzades matí i tarda, a la capital, a Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa i Manresa; i dijous, a Barcelona i a Amposta, les dues a les 11.30.



Els sindicats aporten molts més motius per la vaga que el canvi de calendari: el desacord amb els nous currículums, que també entren en vigor el curs que ve, la no recuperació de les condicions laborals prèvies a les retallades, la manca de resposta del Departament sobre com fer front a la sentència del 25% de castellà i l’estabilització del personal interí. "L’Administració ha obert molts fronts i no els ha volgut afrontar", critica Segura. Augmentar els recursos destinats a Educació fins el 6% del PIB, així com baixar les ràtios, també son a la llista de reclamacions.



Els nous currículums no agraden al professorat. Segura explica que "suposen una privatització", redueixen hores de diverses matèries i dilueixen l’avaluació. Per CCOO, "no assegura suficientment la inclusió ni la igualtat de condicions a l’ESO i comporta la desaparició de moltes hores d’especialitat". Consideren que aquest canvi "s’ha produït a correcuita, sense temps de debat ni de treball compartit".

"La pandèmia ha evidenciat que el sistema fa aigües per tot arreu, però els canvis s’han de consensuar", apunta Segura. Els sindicats demanen la dimissió del conseller i poder iniciar una negociació el més aviat possible. Segura lamenta que la Generalitat ha posat "un paquet de mesures transformadores" sobre la taula però amb ha situat el focus d’aquesta transformació en el professorat.

La posició d'Educació

De moment, el Department no s'ha mogut de la seva posició. Gonzàlez-Cambray ha assegurat que no es faran enrere en la proposta de nou calendari, i argumenta que reduir les vacances d'estiu dels infants és una mesura reivindicada llargament per la comunitat educativa i proposada fins a quatre vegades pel Consell Escolar de Catalunya en els darrers anys.



Pel que fa a la modificació dels currículums, el conseller apunta que "ve fixat" a la llei espanyola (LOMLOE) i "no és possible posposar la seva aplicació", que s'anirà aplicant de manera flexible "durant els propers tres cursos". Uns arguments que no convencen als sindicats, que reclamen una "negociació real" i arribar a consensos.

Per ara, Educació no s'ha mogut de la posició i assegura que mantindrà el nou calendari

L'USTEC lamenta que no han vist senyals de canvi per part del Departament un cop feta la convocatòria de vaga i expressat el rebuig pels canvis. "L’únic que fan és convocar-nos a meses de negociació, però de moment hem decidit no assistir-hi i esperarem a veure com reaccionen a la vaga", diu Segura.

El suport de les famílies

La vaga tindrà un seguiment superior que en les anteriors vagues, creu Segura, que les qualifica de "minses", amb menys d’un 40% de participació. "Ara hi ha un desgast molt gran", afegeix. Pel que fa al suport de les famílies, hi ha hagut queixes que els cinc dies de vaga -sumats a la del 8 de març pel Dia de les Dones i a la del 23 de març contra el 25% de castellà- suposen retallar unes hores lectives ja reduïdes per les quarantes per la Covid-19.



Segura comprèn que part de les famílies no comparteixin la protesta però reivindica que l’objectiu és que "els seus fills estiguin millor atesos", una cosa que ara no és així "perquè no hi ha els recursos necessaris". "Les famílies han d’entendre que no podem continuar així, això ho paguen els alumnes. No demanem privilegis sinó que ens retornin el que teníem abans de les retallades", conclou.