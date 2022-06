Nova jornada de mobilització del sector educatiu amb una aturada parcial aquest matí per protestar contra les polítiques del Departament d'Educació. La setmana que ve hi ha prevista una darrera vaga, el 9 de juny, després de nombroses protestes convocades de manera unitària pels sindicats del sector. Alhora, s'han reprès les negociacions trencades a l'abril amb la mediació del Departament d'Empresa, un pas valorat per les dues bandes, i CCOO consultarà els afiliats per definir un full de ruta per al futur immediat.

CCOO obrirà consultes amb els afiliats sobre els passos a seguir

Aquest matí, una protesta de mestres ha tallat la Gran Via de Barcelona durant mitja hora, dificultant la circulació al túnel de les Glòries, i s’han viscut moments de tensió entre manifestants i conductors. Finalment, aquests darrers – principalment motoristes – han aconseguit obrir el pas i restablir la circulació. Durant la protesta s’han pogut sentir proclames demanant la dimissió del conseller d’Educació, Josep González-Cambray, així com reivindicacions com "els diners públics, a l’escola pública".



USTEC i CCOO consideren insuficient la nova proposta que els ha fet arribar Educació en una reunió aquest dimecres a la tarda durant prop de cinc hores amb la mediació del Departament de Treball. La novetat més destacada és el retorn de l'assoliment del primer estadi, un complement de sou per antiguitat, als sis anys d'exercici, en lloc dels nou actuals. En canvi, no s'inclou la reducció d'una hora lectiva prevista en l'últim esborrany per als docents de primària el curs que ve.

Treball ha convocat les parts per a dimarts vinent, però de moment els sindicats mantenen la vaga de dues hores d'aquest dijous i la del dia 9. La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha reiterat que les demandes sindicals tenen "un cost econòmic molt elevat" i que, davant d'això, les propostes que presenta el seu equip són "possibilistes".



Collell ha declinat donar detalls sobre la proposta, tot afirmant que està en negociació i que el Departament no té una "posició immobilista", però sí ha subratllat que el que s'ha plantejat "no surt del no res", sinó que té un treball al darrere amb els diferents departaments implicats, com ara el d'Economia, que la fa "sòlida".



De la seva banda, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha considerat "positiu" en declaracions a l'ACN que Educació hagi volgut tenir "aquesta trobada amb la mediació", però ha lamentat que la proposta que ha presentat el Departament és "pitjor" que l'última que els havien fet arribar abans de la ruptura de negociacions.



Aquella establia la reducció d'una hora lectiva per als docents de primària el curs vinent i per als de secundària el curs 23-24. Ara, ambdós extrems s'han retardat un any, el 23-24 a primària i el 24-25 a secundària.

Cambray nega manca de diàleg

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, no veu cap risc d’inhabilitació per als directors dels centres per la gestió de la sentència del 25% de castellà a les aules. Cambray tampoc es planteja que li pugui passar a ell, i per això sosté que està "disposat a arribar on calgui". Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on també ha negat que hi hagi una manca de diàleg amb els sindicats.

Retreu als sindicats que trenquessin les negociacions

"Els fets ho desmenteixen", ha afirmat, "no s’han presentat a les meses deixant les cadires buides des del mes de febrer". Mentre el conseller feia l’entrevista, a l’exterior dels estudis de ràdio s’han concentrat diversos manifestants que han cridat proclames demanant la seva dimissió i posant enganxines a la façana.



El conseller ha admès que entén el "seu malestar", però també ha reiterat que "no es pot fer tot alhora", referint-se a la reversió de les retallades. El titular del Departament també ha parlat dels canvis fixats per el curs vinent, com per exemple l’avançament de calendari, que es desplegarà "hi hagi o no hi hagi acord" perquè "són bons per l’alumnat". Per això espera que es pugui fugir de la conflictivitat "el més aviat possible". "No tinc cap voluntat de tenir els sindicats en contra", ha afirmat.