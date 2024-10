Els bibliotecaris de Barcelona fan vaga coincidint amb la Trobada Internacional de Biblioteques

La secció sindical de la CGT de bibliotecaris de Barcelona ha convocat una vaga aquest dilluns coincidint amb el segon dia de la Trobada Internacional de Biblioteques de la International Federation of Library Associations (IFLA). Una trentena de treballadors s'han concentrat al llarg del matí davant de l'Escola Industrial, espai on se celebren els actes de l'esdeveniment.

Els manifestants reclamen mesures per garantir la conciliació, la mobilitat entre biblioteques i millores laborals relacionades sobretot amb la salut dels treballadors. A més la CGT denuncia que els bibliotecaris pateixen una "desatenció crònica".

Som davant l'Escola Industrial, secundant la #VagaBibliosBcn. Ens han enviat dos furgones, tenen més por elles que nosaltres! pic.twitter.com/YvDrMYKkOs — SAPB • CGT (@sapbcgt) October 7, 2024

Com ha explicat la delegada de la CGT, Alba Ferrer, a l'ACN la vaga arriba per un "cúmul", amb mancances "recents i algunes més antigues", com la manca de personal i la poca inversió en els edificis que ha causat que "aquest estiu s'estava treballant en algunes biblioteques a més de trenta graus". També protesten de la manca d'implicació per part del regidor.

Un altre punt clau de la vaga és la falta de mesures de conciliació del personal. Des de la CGT es queixen dels torns excessius que han de cobrir a causa de la manca de personal i de la poca flexibilitat dels seus horaris. Alba Ferrer denuncia que tenen sobre la taula una proposta de reconciliació horària que "no millora la conciliació".

Una altra mancança que detallen els manifestants és la poca prevenció contra la violència a les biblioteques. Rosalia, una treballadora de personal de suport a una biblioteca va ser agredida físicament per dos usuaris i narra la manca d'ajuda que es va trobar en voler-ho denunciar. "En el moment que un company va trucar als Mossos el director de la biblioteca no va fer cap mena d'actuació per protegir-nos, tot el contrari, va recriminar la nostra actitud i vaig haver de fer pel meu compte tot el protocol" explica.