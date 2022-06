Els Bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi de Baldomar i superen la primera onada de focs de la temporada

L'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), que des de dimecres passat ha cremat almenys 2.700 hectàrees de superfície ha estat donat per estabilitzat aquest dilluns a la tarda. Els Bombers ho han anunciat a les seves xarxes socials a la mateixa hora que ho feia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en compareixença davant dels mitjans al centre de comandament de Cerdanyola. El titular de la cartera d'Interior del Govern ha indicat que amb l'estabilització del que ha estat fins ara un dels pitjors incendis de la campanya acaba el període de simultaneïtat de focs que durant prop d'una setmana ha posat al límit la capacitat del cos de Bombers.

Durant aquest dilluns al matí, els Bombers de la Generalitat també havien donat ja per estabilitzat l'incendi de Peramola, a l'Alt Urgell, segons ha informat el cos d'emergències. L'incendi hauria afectat unes 123,34 hectàrees, segons els Agents Rurals. D'aquestes, 111,59 forestals i 11,75 agrícoles. A més, un total de 116,94 hectàrees es troben dins l'Espai d'Interès Natural (EIN) Serra d'Aubenç i Roc de Gogul. Un total de 42 dotacions continuen remullant la zona.

Per acabar d'estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre hi continuen treballant 52 dotacions terrestres i mitjans aeris. Els esforços se centren ara en un "tros petit" al cap de l'incendi, al flanc oest. Tot i això preveuen continuar treballant els pròxims dies per evitar que pogués donar-se alguna revifada



Durant aquest diumenge els bombers van fer front a diverses represes dins del perímetre afectat pel foc d'Artesa i es va reforçar la presència al flanc esquerre, que és el que cremava obertament. Aquest és el foc més important des que va iniciar-se l'actual onada -que suma 45 incendis al dia de mitjana-, ja que crema des de dimecres.

A més a més, els Bombers han donat per controlat aquest matí l'incendi d'Olivella (Garraf). Un total de 24 dotacions terrestres continuen remullant la zona afectada. Aquest foc es va declarar poc després de la una del migdia de dissabte però es va poder donar per estabilitzat a les 22.40 hores del mateix dia. Llavors, els Bombers van informar que s'havien cremat 186,73 hectàrees, la immensa majoria de bosc del parc del Massís del Garraf i menys d'una hectàrea de vegetació agrícola i urbana.

Possibles restriccions per Sant Joan

D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que si es decideixen noves restriccions per Sant Joan no seran generalitzades sinó per territoris, segons la situació i la previsió meteorològica de cada zona. En declaracions a RAC1, ha explicat que l'incendi que més preocupa és el d'Artesa de Segre, però el conseller espera, "amb cautela", que es pugui estabilitzar aquest dilluns. De la seva banda, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, ha reconegut que els Bombers han estat "molt tensionats" aquests dies i han viscut moments de preocupació.

Elena ha recordat que cada any hi ha restriccions per Sant Joan, com la prohibició de fer activitats amb foc a menys de 500 metres de qualsevol punt de vegetació. Ha insistit que més enllà d'això, les mesures concretes que es puguin prendre atenent a la situació de risc actual s'anunciaran entre dimarts i dimecres. Ha afegit però que serà clau la previsió meteorològica i ha defensat que "no es poden fer mesures de caràcter general perquè la realitat és molt diferent".