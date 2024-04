Els Bombers de Barcelona avancen la precampanya forestal davant de l'elevat risc d'incendis

Els Bombers de Barcelona han iniciat la precampanya forestal avançant-la dues setmanes davant la situació d'estrès hídric i baixa humitat a Collserola degut a la sequera persistent. L'objectiu és augmentar les tasques preventives per tal d'evitar incendis durant els mesos de més temperatura a la ciutat, així com familiaritzar-se amb l'entorn. A partir del juny començarà la campanya forestal, que estarà activa fins al setembre.

Es tracta del segon any consecutiu en què el Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) ha d'avançar la precampanya forestal degut a la sequera i les altes temperatures. Així doncs, el cos de Bombers de Barcelona començarà a dur a terme recorreguts per conèixer millor l'entorn de Collserola i per detectar elements tàctics, com punts d'accés al massís, carenes, barrancs o punts d'emplaçament de vehicles.

En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona ha recordat que des del passat 15 de març està prohibit realitzar treballs forestals ni cap actuació que pugui generar guspires a menys de 500 metres de la massa forestal, fet que inclou la prohibició de cremar residus i fer barbacoes. En aquest sentit, el consistori ha demanat la "màxima precaució i col·laboració" de la ciutadania en aquests mesos de més altes temperatures.

A mitjans de maig entrarà en funcionament el Parc de Vallvidrera

En concret, els equips estaran desplegats per la superfície del parc que pertany a la ciutat i que està repartida entre els districtes de les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris i Gràcia. I disposaran, com l'any passat, de vehicles aeris no tripulats (drons) que els permetran obtenir imatges que podran utilitzar en situacions d'emergència, tal com han explicat.

Els Bombers han subratllat que a mitjans de maig entrarà en funcionament el Parc de Vallvidrera, que aquest any comptarà amb més nombre de vehicles i efectius. A més, per primera vegada el cos podrà fer servir una ambulància 4x4, inèdita en àmbit metropolità, que tindrà capacitat per circular en entorns rurals i forestals i que està especialment dissenyada per a circular pels corriols.

En el marc d'aquesta precampanya, el cos té previst realitzar el pròxim 26 de maig un simulacre d'incendi forestal per posar en pràctica els protocols d'actuació existents, així com explicar als veïns què cal fer en cas que es produeixi un incendi a prop de casa seva.