Els Bombers estabilitzen l'incendi forestal de la Franja després de cremar 454 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest diumenge al matí l'incendi forestal de la Franja de Ponent, que afecta els municipis de Mequinensa (el Baix Cinca), la Granja d'Escarp i Seròs (el Segrià). Els Agents Rurals han sobrevolat l'incendi i han xifrat en 453,6 el nombre d'hectàrees afectades, majoritàriament de matoll. D'aquestes, 138,73 estan situades a Catalunya i la resta a l'Aragó. Els municipis del Segrià que s'han vist afectats per les flames són la Granja d'Escarp, amb 34,1 hectàrees i Seròs amb 104,39. El cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorens Ricou, ha destacat que amb el vent encalmat no es preveu que aquest perímetre augmenti i ha posat en valor que gràcies a l'activitat agrària a la zona amb molts camps de fruiters que han fet de tallafocs i també a les explotacions mineres, els Bombers han pogut contenir més aviat el foc.

Els Bombers han continuat remullant la zona de l'incendi de la Franja en els diferents punts calents on encara es poden veure algunes columnes de fum. Per una banda, efectius terrestres que s'enfilen cap a la muntanya amb les mànegues per tal d'actuar directament sobre les represes, però per l'altra els helicòpters i hidroavions que descarreguen l'aigua que prèviament han agafat del pantà de Mequinensa.



A Maials, on hi ha ubicat el punt de control avançat de l'incendi, els Bombers han començat a desmuntar part del dispositiu.



Pel que fa a les causes del foc, Ricou també ha comentat que tot apunta que es va originar des d'una instal·lació elèctrica i que hi ha imatges que ho demostren. Això no obstant, com que va ser a l'Aragó, es competència de l'executiu aragonès i per això ha dit que des del cos no es pronunciaran al respecte.

El vent perd força i dos helicòpters s'afegeixen a les tasques d'extinció

Els Bombers han detallat que l'incendi s'ha pogut donar per estabilitzat a les 07.50 hores, que continuen treballant a la zona amb 40 dotacions terrestres i que dos helicòpters s'incorporaran a les tasques d'extinció al llarg del matí (gràcies a la pèrdua de força del vent, que ahir bufava amb ratxes de prop de 70 km/h). Durant la nit, els efectius de Bombers han pogut assolir les prioritats marcades i tancar amb línia d’aigua el perímetre de l'incendi. Així, s'ha pogut treballar amb intensitat al cap i al flanc esquerre del foc. La carretera limítrof A-2414 es troba tallada al trànsit, però no s'han hagut de lamentar ferits ni habitatges afectats per l'incendi.

"Ens diuen els Bombers que estan tranquils i la cosa està bastant estabilitzada", ha celebrat l'alcalde de Mequinensa, Antonio San Juan, als micròfons de Catalunya Ràdio. "El problema que tenim ara és la gestió que es farà de l'aigua. En principi en tindrem prou, però haurem de veure com ho fem", ha continuat San Juan. "Gràcies a la ràpida gestió dels bombers de les dues comunitats autònomes s'ha pogut estabilitzar l'incendi", ha afegit l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Solé, que avisa que ara s'haurà d'esbrinar l'origen de l'incendi, tot i que diversos batlles de la zona ja apunten a una línia elèctrica de baixa tensió.

El telèfon d'emergències 112 va rebre 36 trucades per alertar del foc i Protecció Civil manté per aquest diumenge en prealerta el pla Infocat pel perill alt i molt alt d'incendi, sobretot a les comarques de la meitat sud, del centre i també l'Empordà. També es manté en alerta el pla Ventcat per fortes ratxes de vent previstes especialment a les comarques del Pirineu Oriental i de l'Empordà.