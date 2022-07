Els Bombers estabilitzen també l'incendi d'Àger i assoleixen un fràgil control sobre els focs a Catalunya

Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Àger (Noguera), segons ha confirmat el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, en una atenció als mitjans de comunicació al centre de comandament, aquest dimarts al matí. "Estabilitzat no vol dir en cap moment apagat, sinó que no es belluga. Els mitjans continuen treballant", ha advertit Solé, que ha indicat que hi treballen 7 mitjans aeris i 50 persones en els flancs en què el foc continua obert.

Els Bombers treballen amb l'objectiu que el foc no avanci per la part baixa i cap a la zona del Castell de Mur i pel flanc esquerre cap a Àger. La línia de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur està tallada, però Ferrocarrils de la Generalitat ha incorporat autobusos per mantenir el servei.

Aquest objectiu assolit pels Bombers se suma a l'estabilització del gran incendi del Bages iniciat diumenge al Pont de Vilomara i dóna als serveis d'extinció el control de la situació sobre els focs de Catalunya, tot i que alerten que l'equilibri és molt fràgil i es pot complicar en qualsevol moment tant en els incendis actius com en altres de nous.

El del Pont de Vilomara evoluciona favorablement

D'altra banda, els Bombers han estat remullant aquesta matinada l'incendi del Pont de Vilomara, amb 49 dotacions terrestres, i de Manresa, amb 11. L'incendi de Manresa, que va començar aquest dilluns i és el segon que es va originar al Bages en poques hores, es troba controlat des de les 22.46 h d'aquest dilluns. Els Bombers hi han repassat petites represes i diverses fumaroles. A les urbanitzacions del Bages afectades es fa ara evaluació dels danys ocasionats amb algunes desenes d'habitatges cremats en diversa consideració.

Els Bombers han estat treballant de matinada en el foc d'Àger amb personal que va arribar-hi en helicòpter. Es tracta d'una zona d'alta muntanya i de molt difícil accés. L'incendi ha afectat unes 50 hectàrees, segons el darrer balanç, i l'origen s'atribueix a l'accident d'un helicòpter, que transportava material per a unes obres a la via del tren i hauria tocat un fil elèctric, va explicar l'alcaldessa d'Àger, Mireia Brugués, a Catalunya Informació.

D'altra banda, l'incendi que es va originar diumenge al Pont de Vilomara i que en poques hores es va propagar de forma virulenta pel cor de la comarca, va quedar estabilitzat aquest dilluns al vespre. Segons el darrer balanç, ha cremat 1.750 hectàrees de superfície forestal.



Aquest dilluns a la tarda, un segon foc va començar a cremar molt a prop, al límit entre Manresa i el Pont de Vilomara. Els Bombers el van poder estabilitzar i el van donar per controlat a la nit. Ha afectat prop de 50 hectàrees.