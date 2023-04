Els bons consum salvaran la primavera del comerç de proximitat de Badalona

El petit comerç, el de barri, ha de batallar cada vegada amb més entrebancs per sobreviure. La competència de grans superfícies, els basars o les compres per Internet -cada vegada més predominants- li posen difícil a un sector que veu reduïdes les vendes i augmentades les despeses. A Badalona, el comerç de proximitat va experimentar durant la campanya de Nadal amb els bons consum, una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç de proximitat. Després de l'èxit d'una primera tímida edició, aquest abril tornarà a repetir-se amb l'objectiu de donar vida a un sector al que li costa remuntar a la primavera.

"Per a mi, hem fet la millor campanya de Reis de la història gràcies als bons", assegura el president de la Federació de Comerciants de Badalona, Cinto Gubern. La primera edició de la iniciativa comercial volia dur-se a terme entre els mesos d'octubre i novembre, per potenciar el sector en les èpoques de l'any en què les vendes són més fluixes. Els retards administratius van obligar l'Ajuntament a engegar la proposta al Nadal i allargar-ho fins el dia de Reis a causa de la dificultat per arribar a la ciutadania. "Després de l'èxit obtingut, no descartem tornar-ho a repetir durant les festes nadalenques", diu David Torrents, el regidor d'impuls comercial de l'Ajuntament de Badalona.

Cada consumidor pot gastar 100 euros en compres i pagar-ne només 60

La campanya dels bons consum ja s'ha fet a altres municipis. En el cas de Badalona, el descompte per als consumidors és del 40%, la quantitat que aporta l'Ajuntament. És a dir, l'usuari compra i es descarrega un bon que li permet gastar 10 euros en botigues, mercats i comerços però només en paga 6. Cada consumidor pot comprar-ne fins a deu, per tant pot gastar 100 euros en compres i només pagar-ne 60.

Més inversió i més difusió

En la primera edició, hi van participar un centenar de comerciants i l'Ajuntament de Badalona hi va destinar 200.000 euros. 150.000 van ser directament per als bons i, la resta, per externalitzar la gestió del pagament als petits empresaris que ha recaigut en la Cambra de Comerç del Barcelonès Nord. Totes les parts han fet un balanç positiu ja que els ha reportat en beneficis de fins a 500.000 euros. En total es van descarregar el 94.53% dels bons consum.

"Ara estem treballant per arribar als 300 comerciants", assegura Torrents. L'Ajuntament posarà en marxa la campanya aquest abril i estarà activa durant un mes. En aquesta ocasió, el consistori hi destinarà 500.000 euros i vol millorar-ne la difusió. I és que molts dels consumidors de les botigues de proximitat són gent gran que no estan acostumats a fer ús dels dispositius mòbils per anar a comprar.

"Els botiguers vam dedicar temps a fer pedagogia i explicar als compradors com descarregar els bons o fins i tot a fer-ho nosaltres mateixos", recorda Cinto Gubern. Tot i això, assegura que "les coses noves costen d'entendre i més si té a veure amb la tecnologia però estem per servir". Per facilitar-ne l'ús, els eixos comercials comptaran amb persones que ajudaran als consumidors. "La campanya va començar minsa i va acabar espectacular", diu Gubern.

Un dels principals temors que tenien els botiguers és haver d'esperar molt temps a cobrar els diners que provenien de l'Ajuntament. "Molts comerciants eren reticents però venies alguna cosa dissabte i dimarts ja ho estaves cobrant", reconeix el president dels botiguers. Per això confia que molts més se sumaran a la campanya d'abril.



A més, la segona edició dels bons consum de Badalona tindrà un vessant solidari. Es podrà comprar un bon solidari. Serà l'11è i es destinarà íntegrament al Banc dels Aliments. "Servirà per comprar llet i oli, dos productes que ens han manifestat que fan molta falta", afirma el regidor d'impuls comercial que, al mateix temps, és el responsable del departament de serveis socials. "Volem consolidar aquesta proposta de foment del comerç de proximitat per ajudar a les butxaques dels consumidors i dels botiguers" diu David Torrents. A més, els botiguers podran obrir el diumenge 23 d'abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi.