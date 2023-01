La Fundació La Salut Alta, l'intent de garantir l'accés a la cultura i el lleure de famílies vulnerables de Badalona

Anar al cinema és, per a molts ciutadans, una activitat d'oci que podem fer regularment. De fet, el dubte és quina pel·lícula anar a veure o valorar quin gènere ens pot agradar més. Hi ha joves adolescents que no hi han anat mai i que les seves famílies no s'ho poden ni plantejar. No només anar al cinema, també anar a un parc d'atraccions, al teatre o qualsevol altre activitat de lleure que impliqui un desplaçament i un cost econòmic, per petit que sigui.



Amb la intenció de resoldre una mancança d'aquest tipus, la Fundació La Salut Alta, una entitat social de Badalona que treballa aspectes socioeducatius de famílies vulnerables, ha posat en marxa una campanya de recollida de donacions sota el nom de Fem brillar. "Abans de Nadal, vam treballar les il·lusions dels nanos i ens vam adonar que molts dels desitjos eren aspectes bàsics, com tenir una casa en condicions, anar al cinema, estar a prop de la família", explica Anna Martínez, directora de la Fundació la Salut Alta, "coses que molts dels nens i joves que venen cada tarda amb nosaltres, no tenen garantides".

Per això, van decidir engegar una campanya de recollida de donacions econòmiques que els permeti, no només continuar amb els seus projectes d'educació emocional o reforç escolar, sinó poder organitzar activitats de lleure i culturals amb els joves. "Seria molt xulo anar amb els nens i les famílies al Tibidabo o anar una tarda al cinema amb els adolescents", diu Martínez. El repte és aconseguir 10.000 euros, "per a una entitat petita com la nostra, és un repte molt gran", afegeix la directora de La Salut Alta. De moment, n'han aconseguit 8.500 i estarà activa fins a finals de mes.

La Salut, un entorn plural

El barri de La Salut és un dels més poblats de Badalona, amb més de 18.500 persones. És una de les zones que va rebre molts ciutadans provinents de les onades migratòries del sud d¡Espanya als anys 60 i 70. Des de llavors, no ha deixat d'acollir persones originàries de més de cent països diferents, convertint el barri en un espai divers i multicultural.

La part més alta del barri es caracteritza per carrers amb molta pendent, dificultat d'accés amb transport públic i una elevada situació de vulnerabilitat que pateixen els seus veïns amb mancances en recursos bàsics com són l'habitatge, la feina o la salut. Un dels col·lectius més afectats són els infants i adolescents que requereixen acompanyament, així com les seves famílies. Amb aquesta missió va néixer la Fundació La Salut Alta l'any 2004.

"Oferim un servei que a vegades és intangible, difícil d'explicar"

A través de l'educació, l'entitat treballa amb 130 menors i les seves famílies, la majoria en risc d'exclusió social i els acompanyen en processos socioeducatius. La Rosa fa temps que porta el seu fill a la fundació. "Per a mi és molt important, sobretot per com va avançant ell, tant a nivell escolar com pel que fa al seu comportament", explica la Rosa, "fa els deures però, sobretot, ha aconseguit estar més relaxat perquè ell era molt mogut i des que va començar a venir aquí, està molt millor".

"Oferim un servei que a vegades és intangible, difícil d'explicar", reconeix la directora de l'entitat. "Tenir algú per compartir un moment de fragilitat, algú que et pot donar un altre punt de vista al compartir els teus neguits, això molts de nosaltres ja ho tenim però altres famílies necessiten un recurs professionalitzat", afegeix.

Treball en xarxa

D'entre els projectes que du a terme la Fundació La Salut Alta, en destaca el Centre Obert. 30 infants de primària es troben cada tarda per fer activitats socioeducatives. També ho fan amb una trentena d'adolescents. La tarda comença després de l'escola, al Parc del Gran Sol, on es troben per berenar i jugar una estona. És el mateix que podrien fer nens i nenes de qualsevol barri de la ciutat amb l'afegit de l'aprenentatge d'hàbits saludables. Ells porten el seu berenar però la Fundació La Salut Alta els proporciona fruita i els ajuda a entendre la necessitat d'adquirir els seus nutrients.

"Un cop sortim d'aquí, anem al local de la fundació i allà treballem el reforç escolar, l'educació emocional i l'acompanyament als infants", detalla la Marina Cot, educadora de l'entitat. Ella es troba cada tarda amb els infants i els ajuda en el procés d'aprenentatge. "Això per les famílies és important en molts aspectes, fem molt treball amb les famílies i és un acompanyament per a elles", afegeix la Marina. "Tenen un espai de relació amb altres nens i nenes de la seva edat i si no vinguessin aquí, potser estarien sols a casa o al carrer, o fins i tot en altres ambients que no serien del tot educatius", afirma l'Anna Martínez.

Una de les característiques essencials de la Fundació La Salut Alta és el treball en xarxa amb altres entitats i, sobretot, la visibilitat al barri. Amb les escoles de la zona tenen diversos projectes. Un d'ells, el que porta per nom Aprèn i joc, on treballen el lleure i les activitats educatives amb els alumnes de l'Escola Feliu i Vegués. El projecte Teixint i Construint consisteix en entrar als centres educatius junt amb les famílies dels alumnes i el professorat i fer activitats d'educació emocional.

Als matins, per exemple, els dediquen a les dones del barri de La Salut. Els ofereixen classes de català i castellà i d'alfabetització. A més, per aquelles mares que ho necessiten, s'habilita un espai per als seus fills d'entre 0 i 3 anys. "És un projecte molt participatiu perquè els divendres són elles les que dinamitzen les activitats, segons els seus interessos", explica Martínez. També organitzen al barri la cursa d'orientació, una oportunitat de donar-se a conèixer i promoure el treball conjunt amb els veïns del barri.



"Se'ns presenten moltes propostes on volem dir la nostra, en tenim moltes ganes", reconeix la directora de la Fundació La Salut Alta, "més enllà dels nostres projectes propis, volem seguir obrint-nos a les escoles i a tot el barri".