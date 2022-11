La fuita en una canonada de Badalona fa perdre dos litres d'aigua per segon des del 2005

Pel barri de Canyet de Badalona hi continua baixant un rierol d'aigua de manera ininterrompuda. Ho fa des del 2005, moment en què l'ajuntament va esbrinar d'on provenia aquesta aigua que corre per una riera que la porta cap al mar. Era causada per una fuita en un conducte que va de Cardedeu fins a Trinitat. Des d'aleshores, fa ja 17 anys, en aquest tram de Badalona es perden dos litres d'aigua per segon. Milions de litres acumulats durant tants anys que han portat l'Associació de Veïns de Canyet a estudiar si tornen a portar el cas als jutjats.

Ja ho van fer l'any 2008, quan van denunciar a Aigües Ter Llobregat (ATLL) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a la Fiscalia de Medi Ambient pel malbaratament d'aigua a causa de l'avaria en la canonada. Un any després, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) arxivava la denúncia d'acord amb un informe dels Mossos d'Esquadra que descartava que la fuita suposés "un risc greu" per al medi ambient i els recursos naturals.

ATLL: "Es perden dos litres per segon en un conducte per on hi passen 4.000 litres per segon"

"S'han de posar les xifres en context. Es perden dos litres per segon en un conducte per on hi passen 4.000 litres per segon", detalla José Miguel Diéguez, gerent d'ATLL, l'empresa pública adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i responsable de l'abastiment d'aigua al Barcelonès i vuit comarques del seu entorn. "ATLL gestiona una quantitat ingent d'aigua i tenim una eficiència del 98%", afegeix Diéguez, "aquesta és una fuita petita però important, per això s'ha de reparar".

Per al veïnat de Canyet, que conviu des del 2005 amb un rierol d'aigua que cau diàriament pel barri, no és una quantitat petita. "Aquest rierol no hauria de portar aigua amb la situació de sequera que ens trobem actualment", lamenta Pepe Sánchez, president de l'AV de Canyet, "ens plantegem presentar una nova denúncia perquè es tracta d'una pèrdua constant des de fa 17 anys".



En un inici, la pèrdua d'aigua semblava provenir d'una mina existent al barri de Canyet. Les anàlisis del líquid van constatar que contenia clor, per tant es deduïa que procedia d'un conducte per a l'ús humà. La que cau per la Riera de Canyet sembla ser la barreja de la conducció de l'aigua amb la de la mina natural.

La reparació es preveia per a l'any 2009

El conducte que va de Cardedeu a Trinitat que gestiona Aigües Ter Llobregat es va construir als anys 60. Per poder reparar la fuita de Badalona, s'ha d'aturar la conducció de l'aigua que passa per la canonada. "No es tracta de substituir un tub, és un túnel de tres metres de diàmetre que és la principal conducció d'abastiment de Barcelona i l'àrea metropolitana", detalla Diéguez. Per això, la solució passa per deixar l'actual conducte en sec i construir-ne un de paral·lel per on pugui seguir passant l'aigua.

L'Associació de Veïns de Canyet es planteja presentar una nova denúncia

Quan va saltar les alarmes, fa 17 anys, de la pèrdua de milers de litres d'aigua diaris, des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja havien començat a treballar en el desdoblament de la infraestructura. Una tasca llarga i complexa que preveien tenir completada l'any 2009, fet que permetria resoldre la fuita d'aigua. "No s'ha pogut fer abans perquè no és una obra senzilla", assegura el gerent d'ATLL. El que falta per construir és l'últim tram que acaba a Badalona i l'empresa pública augura que estarà llest a principis de 2025. "Té un cost de 35 milions d'euros, és molt més del que invertim en tot un any", afegeix José Miguel Diéguez.

Iniciatives per reaprofitar l'aigua

El que més es retreu a l'administració pública és el malbaratament d'aigua durant tots aquests anys. Ja al 2008, l'Ajuntament de Badalona va començar a reutilitzar l'aigua que es perdia de la canonada per regar i netejar a través de camions cisterna. Més tard, i amb la col·laboració d'ATLL, es va fer una obra per col·locar un tub de 800 metres a l'interior del col·lector de la Riera de Canyet i de 400 metres a la zona pavimentada. Alhora, es va crear un dipòsit soterrat de 200 metres cúbics de capacitat amb un equip de potabilització que es va instal·lar al Parc de Montigalà. D'aquesta manera, l'aigua es faria servir per regar aquest i altres parcs.

"No es pot permetre que perdem aquesta quantitat d’aigua en la situació en què ens trobem"

"El que demanem és que es reaprofiti l'aigua, de la mateixa manera que es fa al dipòsit", reclama Pepe Sánchez, "ara no se n'utilitza tanta com a l'inici i s'estan perdent molts litres". "És un tema de ciutat, no només del barri de Canyet", afirma Julio Molina, president de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (FAVB), "no es pot permetre que perdem aquesta quantitat d'aigua en la situació en què ens trobem".



No és estrany veure de tant en tant algunes persones carregant garrafes d'aigua per la Riera de Canyet. Són ciutadans que, a títol personal, les omplen per utilitzar l'aigua per al rec dels seus horts. També han sorgit iniciatives per part d'alguns col·lectius de Badalona. La Plataforma Defensem Ca l'Arnús -que rebutja la construcció de pisos en una zona que pertany a aquest parc públic- va organitzar una plantada reivindicativa al pulmó verd de la ciutat i l'aigua que es va utilitzar provenia del rierol de Canyet.