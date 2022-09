Santa Coloma de Gramenet reivindica el seu potencial natural

Santa Coloma de Gramenet mai ha destacat com a destinació turística. El municipi de l'àrea metropolitana, amb força densitat de població i encaixat entre Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Badalona, sempre ha estat considerada una ciutat dormitori. Però, com totes, té racons que val la pena descobrir i tornar a visitar, sobretot si et permeten fugir de l'asfalt i respirar en un entorn natural.

Santa Coloma no té la sort de tenir el mar a tocar però sí dos espais que compleixen amb la funció de desconnexió de l'urbs: el riu Besòs i la Serralada de Marina

Santa Coloma no té la sort de tenir el mar a tocar però sí dos espais que compleixen amb la funció de desconnexió de l'urbs: el riu Besòs i la Serralada de Marina. A través de la guia Espais naturals, fonts i miradors, l'Ajuntament de Santa Coloma pretén reivindicar el seu potencial, no només per als seus 120.000 habitants, sinó també per aquells que venen de fora.

Entre els miradors que ofereix aquesta ruta, hi podem trobar el de la Serralada de Marina, al costat del Centre Cívic Can Franquesa, un punt d'entrada per fer diversos itineraris per l'entorn natural on es pot veure el Vallès i la serralada prelitoral. D'altra banda, el mirador de la Bastida és un espai de lleure annex a la zona urbana de més de 85.000 metres quadrats i està considerat el pulmó verd de Santa Coloma.

Una imatge de la Serralada de Marina. — Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

A vista d'ocell

El punt més alt de la Serralada de Marina a Santa Coloma de Gramenet està situar al poblat ibèric del Puig Castellar. Es tracta d'un jaciment arqueològic amb una superfície d'uns 4.000 metres quadrats, ocupat pels laietans des del segle VI aC fins el segle II aC. Va ser un poblat important ja que permetia la visió i la comunicació amb els assentaments propers, controlant la conca del Besòs i el pla de Barcelona. Amb 303 metres d'alçada, el Puig Castellar ofereix una panoràmica del Vallès, el Barcelonès i el Maresme.

"Tenim una ciutat massificada i és molt important per al veïnat tenir un espai de lleure i natural que serveix per fugir de l'asfalt"

"És un lloc amb vistes privilegiades", assegura Álvaro Rodilla, regidor de medi ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. "Tenim una ciutat massificada i és molt important per al veïnat tenir un espai de lleure i natural que serveix per fugir de l'asfalt", afegeix.

I és que, cada vegada més, els veïns de Santa Coloma fan servir aquests espais per fer esport i per passar el temps en família. Ho permet, per exemple, el mirador El bosquet de les escoles, on també s'hi pot trobar una taula de pícnic, així com el mirador de Can Calvet o el del carrer Córdoba.

La Font de Sant Roc. — Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Al mateix temps, l'Ajuntament de Santa Coloma demana la cura de l'espai. "Hem de ser respectuosos amb un espai on hi conviuen multitud d'espècies, algunes en risc d'extinció", reclama Tomás Carrión, tècnic de medi ambient.

Fonts amb història

La ruta dels miradors i els espais naturals de Santa Coloma també permet topar-te amb algunes fonts amb història. Una d'elles, la Font de la Bota, una font natural que va recuperar el Centre Excursionista del Puig Castellar l'any 1987. És una de les captacions d'aigua més antigues de la Serralada de Marina.

La Font de l'Alzina es troba en un entorn natural a l'inici del Camí dels Minerals i que porta fins al polígon industrial del Bosc Llarg travessant tota l'obaga del terme municipal. També s'hi poden trobar la Font d'en Bertomeu o la Font de Sant Roc, elements que brollen enmig d'un entorn privilegiat.

Amb l'objectiu de consolidar Santa Coloma de Gramenet com a destí turístic, aquesta guia s'emmarca dins les iniciatives del Pla d'Acció Municipal. "Són espais de promoció de la ciutat que poden ajudar a que vinguin ciutadans d'arreu de Catalunya a fer turisme", diu el regidor de medi ambient.