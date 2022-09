Badalona presumeix de bressol del bàsquet amb pistes en condicions lamentables

Ha estat l'anunci de l'any: Badalona serà la seu de la Copa del Rei de bàsquet al febrer del 2023. La ciutat metropolitana no acull aquesta competició des de la temporada 84-85 i l'objectiu és fer vibrar el Palau Olímpic, com ho va fer en la seva estrena en els Jocs del 92. Però la ciutat considerada el bressol del bàsquet no ofereix als aficionats de l'esport de cistella unes instal·lacions en condicions, més enllà del recinte on juga el Joventut. Fa anys que s'arrosseguen greus deficiències als pavellons municipals, els equips han de fer mans i mànigues per aconseguir hores d'entrenament i les pistes urbanes acumulen cistelles i taulers trencats, paviments aixecats i vegetació desbordada.

"No volem que Badalona sigui la ciutat del bàsquet, volem bàsquet a la ciutat", diu José Hita, el promotor de la plataforma ciutadana Juguem a Bàsquet. Aquest estiu, el José i l'Antonio han fet una crida a les xarxes socials per recopilar totes aquelles pistes de carrer que estiguin en males condicions. No donen a l'abast amb totes les imatges i queixes que els han fet arribar veïns aficionats a aquest esport.

Tenen comptabilitzades més de 40 instal·lacions urbanes repartides per tota la ciutat. "El 90% de les pistes de carrer estan molt malament", lamenta el José. "Els joves s'estan quedant sense espais on jugar a bàsquet perquè, a les poques que poden accedir, s'han d'esperar de la gran quantitat de gent que s'hi acumula", afegeix.

L'Antonio Alba és del barri de Llefià, té 53 anys i recorda quan de jove baixava al carrer a jugar a bàsquet. "Era molt més accessible que ara", comenta. "Hi ha famílies que no poden pagar perquè els seus fills estiguin en un club", diu l’Antonio. Lamenta que unes instal·lacions que poden fer arribar l'esport als joves es trobin en aquest estat: "el deteriorament no s'ha produït d'un dia per l'altre, que jo recordi mai s'ha fet un manteniment". "És una qüestió de deixadesa, no hi ha un altre motiu", afegeix el José.

I així ho reconeix la regidora d'esports a l'Ajuntament de Badalona, Teresa González: "és una situació de deixadesa que s'ha acumulat amb els anys". Tots els partits polítics que han passat per aquest departament en l'última dècada reconeixen l'estat deplorable en què es troben les instal·lacions esportives. Però, tot i així, segueix sense solucionar-se. "Estem fent un inventari de les pistes de carrer per veure de quina manera les podem arreglar", afirma González. I és que es dona el cas que cada pista es troba adscrita a un departament diferent, un fet que dificulta el seu manteniment.

Des de la plataforma Juguem a Bàsquet tenen dos objectius clars: que s'arrangin les pistes malmeses i se n'instal·lin de noves i que es recuperin les lligues escolars. Tant l'Antonio com el José recorden com les escoles competien entre elles a través del Consell Esportiu del Barcelonès Nord, una lliga que va desaparèixer a principis del 2000.



Tots dos estan sorpresos per la rebuda que estan tenint a les xarxes socials. "Això demostra que a Badalona es viu el bàsquet", assegura l'Antonio. Per altra banda, no han aconseguit encara reunir-se amb la responsable del departament d'Esports de l'Ajuntament.

Pista de bàsquet en pèssim estat al barri del Congrés de Badalona. — Plataforma Juguem a Bàsquet

Arreglar pavellons i cobrir pistes

L'anunci de celebrar la Copa del Rei de bàsquet a Badalona l'any vinent ha fet que l'Ajuntament rebi 1,5 milions d'euros per part de la Diputació de Barcelona. Des del consistori asseguren que aquests diners es destinaran, íntegrament, a la rehabilitació i a la reforma d'instal·lacions esportives de la ciutat. El govern està ultimant els projectes de rehabilitació de sis pavellons i sembla que serà el cap de setmana de 24 i 25 de setembre, durant la celebració de la Copa Badalona de Minibàsquet al Poliesportiu de Montigalà, quan s'anunciaran les obres i els terminis.

L'Ajuntament s'ha compromès a destinar l'1,5 milions aportats per la Diputació a rehabilitar diversos pavellons de la ciutat

Un dels primers que s'arranjarà és el de Llefià que acollirà la Minicopa del Rei el proper mes de febrer. Mentre es duguin a terme les obres, els clubs de bàsquet s'hauran de reubicar. Per això, la intenció de l'Ajuntament de Badalona és cobrir pistes descobertes per poder acollir entrenaments i competicions. "Són obres que es quedaran per després de la Copa del Rei perquè als pavellons ens manquen hores disponibles per als clubs", diu Teresa González.

Així li ha transmès el BBB (Badalona Bàsquet Base), l'entitat que agrupa els equips de formació de la ciutat. "Tant de bo tinguéssim disponibilitat per a tots", lamenta González. Moltes entitats esportives utilitzen els patis d'escoles o, fins i tot, han de marxar de la ciutat. "Cada vegada hi ha més fitxes federatives però no s'han incrementat les instal·lacions perquè no s'ha fet cap planificació", afegeix la regidora d'esports, que es veu obligada a fer autocrítica. Fins i tot ha anunciat que es podran crear instal·lacions noves, tot i que no n’ha donat cap detall.

El Sant Josep, fora de Badalona una temporada més Un dels clubs que es troba en aquesta situació, sense hores disponibles per entrenar i jugar a Badalona és l'històric Sant Josep. La temporada passada ja va haver de traslladar alguns dels seus equips a instal·lacions dels municipis de l'entorn. Cap al mes de maig va rebre el compromís de l'Ajuntament de fer obres en pistes descobertes per poder acollir els equips aquest any. És el projecte al que es referia la regidora d'esports però que encara no s'ha produït. "No ens resignem i seguirem exigint a l'Ajuntament que compleixi amb el que va dir que faria", diu el president del CB Sant Josep, Ibon Orrantia.



A l'agost del 2021, el pavelló del club amb 80 anys d'història, es va precintar a causa de les queixes d'un veí de l'entorn per sorolls. L'entitat va fer les obres pertinents però no va aconseguir resoldre el problema. Paral·lelament, el propietari de l'edifici, l'Arquebisbat de Barcelona, va iniciar un procés judicial per desnonar el club de l'immoble. "És un problema entre privats", diu la regidora d'Esports, "nosaltres no podem fer res, no tenim marge de maniobra".



El Sant Josep ha convocat una assemblea el proper 22 de setembre per decidir si tornen a engegar-se mobilitzacions de protesta. "Sense instal·lacions en condicions, estem patint, no podem tenir el nivell d'abans perquè no hem pogut fer la preparació", explica Orrantia. "El 80% de l'activitat del club l'hem de fer fora de Badalona", afegeix el president del CB Sant Josep. Aquesta temporada han aconseguit disposar d'espais a Barcelona i a Sant Adrià de Besòs, a banda d'algunes hores als pavellons de Bufalà, Montigalà i Àusias Marc de Badalona, així com el pati de dos centres educatius. "És una situació una mica millor que l'any passat, però seguim fora de la nostra ciutat", lamenta Ibon Orrantia.



Des del club denuncien que l'Ajuntament de Badalona no hagi complert amb el compromís de cobrir algunes pistes i de fer un reglament d0ús de les instal·lacions esportives per a totes les entitats de la ciutat.

