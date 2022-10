L'accés a la desembocadura del Besòs està prohibit però no tothom en fa cas

El Parc Fluvial del Besòs és, des de fa uns anys, un dels grans espais de l'àrea metropolitana de Barcelona per gaudir d’un entorn natural i per on passen centenars de ciutadans, a peu, en bicicleta, o acompanyats de la seva mascota. Però hi ha un punt on ja no poden seguir avançant. És l'arribada a la desembocadura del riu Besòs. Hi ha una barrera de ferro i un cartell que ho indica. Tot i això, cada dia es poden veure ciutadans que la travessen i no fan cas de la prohibició. Des del passat agost, uns agents ambientals informen dels motius de la restricció.

Amb la millora de la qualitat de l'aigua, els 500 metres finals del Besòs eren l'espai ideal on la fauna i la flora podria prosperar generant un entorn ecològic mai vist a la zona. Per facilitar-ho, l'any 2005 l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va restringir l'accés a la desembocadura, al comprovar que l'impacte humà allunyava les espècies que començaven a conviure a la zona. Un impacte humà que es produïa per actes incívics com el sexe fortuït, l'acampada o l'accés amb gossos deslligats. Per aquest motiu, al 2020, la restricció va passar a ser prohibició.

L'accés a l'àrea restringida pertorba la tranquil·litat dels animals

"Hem de seguir fent actuacions per preservar aquest espai de gran valor natural", assegura l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete. Reconeix que seguia accedint "gent que fa esport, que acampa, que practica sexe i que pesca", quan aquesta última activitat també està prohibida. No s'hi pot accedir precisament perquè aquests visitants que voregen les tanques i penetren en l'àrea restringida és el que pertorba la tranquil·litat dels animals.

Frenen l'accés a 3.000 persones

L'organització encarregada de la campanya informativa és Anèl·lides, serveis ambientals marins, dedicada a la divulgació i educació ambiental. Des de principis d'agost, s'han instal·lat en una carpa al punt d'accés restringit de la desembocadura del Besòs per informar a tots aquells que s'hi apropen els divendres, dissabtes i diumenges, quan més afluència de pas hi ha. Recorden que no poden prohibir-los que passin, només informar-los dels motius pels quals està restringit.

Des d'aleshores s’han trobat amb més de 3.000 persones que han intentat accedir a la zona prohibida i n'han informat unes 2.500. "S'han observat a la zona una gran quantitat d’espècies d’aus i l'impacte antropogènic fa que aquesta fauna s’allunyi, això és el que expliquem a tothom que s'apropa", detalla Andrea Comaposada, responsable d'Anèl·lides. "La majoria de gent es para i, després d'escoltar-nos, retrocedeix", afegeix.

Un diumenge al matí han arribat a informar fins a 265 persones, fet que mostra la quantitat de ciutadans que passegen per la zona. Una de les agents ambientals que ha estat tot l'estiu a la zona, la Marina González, reconeix que "no tothom fa el cas que s'hauria de fer; de fet, molta gent no coneix res del que hi ha i no pensen en l'impacte tan gran que pot provocar que passin per aquí", diu l'educadora ambiental d'Anèl·lides. L'objectiu d'aquesta campanya és comunicar les restriccions, donar a conèixer les normatives vigents i vetllar pel seu compliment per poder preservar la riquesa ambiental de la desembocadura del Besòs, la barra de sorra i les zones acordonades.

El punt informatiu de la desembocadura del Besòs. — Montse López Cucarella

230 espècies d'aus

Una de les funcions més destacables de la desembocadura del Besòs és la seva rellevància com a zona humida entre els deltes del Llobregat i el de la Tordera, fet que produeix que s'hagin observat més de 230 espècies d’aus, moltes d'elles migratòries. A banda de les migratòries, també hi ha moltes aus residents, que estan protegides, com és el cas de la gavina corsa, au endèmica de les costes mediterrànies i amenaçada d'extinció a nivell mundial.

La desembocadura, a més, és una zona que té una funció de corredor biològic que connecta el front litoral amb l'interior del territori. Aquest fet és rellevant per la llúdriga i l'anguila, que es troba en perill crític d'extinció. De mamífers se n'ha identificat fins a set diferents i, a banda de les més de 200 aus, també s'hi han trobat cinc espècies de peixos i una vintena de papallones.

"Estem treballant un projecte amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la protecció total de l'entorn perquè la gent pugui caminar però, alhora, hi hagi un espai reservat", explica la regidora de medi ambient de l'Ajuntament de Sant Adrià, Ruth Soto. A través d'aquesta campanya també s'informa que a la desembocadura del riu Besòs està prohibit el bany perquè la qualitat de l'aigua no és apta per a aquest ús.