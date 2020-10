Els catalans suspenen rotundament Felip VI

El paper que ha jugat el rei Felip VI és un dels factors que explica la mala valoració que en tenen la majoria dels catalans. Entre d'altres factors, això es reflecteix en la convocatòria de protestes en contra seva cada cop que visita el territori des de fa tres anys, com es va tornar a veure divendres. En la memòria hi ha el famós discurs que va pronunciar el 3 d'octubre del 2017 en què, en opinió de molts catalans, de facto va avalar la repressió contra els independentistes. Així, mentre que l'actual monarca espanyol obté una valoració mitjana de 5,8 sobre 10 al conjunt de l'Estat, a Catalunya suspèn amb claredat, amb un 3,6. A Madrid, per exemple, obté un 6,8 i a Andalusia un 6,7. Al País Basc i Navarra es queda en el 4,5, segons es desprèn de l'enquesta sobre la monarquia encarregada per la Plataforma de Mitjans Independents, que té Público entre els seus membres.

Enquesta monarquia - valoració rei.

L'estudi posa de manifest diferències rotundes a l'hora de valorar la tasca de Felip VI. En aquest sentit, els catalans li posen un 2,9 a la seva intervenció en el conflicte polític, una valoració pèssima fonamentada sobretot en l'esmentat discurs del 3 d'octubre de fa tres anys. En canvi, a nivell estatal la seva actuació assoleix l'aprovat (5,2) i a Madrid s'eleva al 6,0. Els catalans també el suspenen pel seu paper en la crisi del coronavirus (3,2) o per com va reaccionar després de la publicació de les notícies sobre els negocis del seu pare (3,1). A més a més, a diferència de la mitjana dels ciutadans espanyols, els catalans no creuen que Felip VI sigui "políticament neutral", ni capaç de mediar entre diferents forces polítiques. En canvi, sí que opinen que defensa la integritat d'Espanya. Opinions que, d'altra banda, també tenen sobre Joan Carles I, al qual sobretot consideren menys honrat, conseqüència dels seus escàndols econòmics.

Així mateix, el 61% dels enquestats catalans no opina que sense rei les tensions amb els nacionalismes català o basc "anirien a pitjor", un percentatge que gairebé dobla el de l'Estat, on hi ha més ciutadans que opinen que la situació en aquest àmbit empitjoraria que no pas al contrari. Ideològicament, la majoria dels enquestats situen l'actual monarca clarament a la dreta -amb un 6,5 en una escala on el 10 és extrema dreta-, un fet que s'accentua entre els catalans (7,4). A més a més, quasi la meitat dels catalans el veuen "procliu a la centralització" de l'Estat i menys del 15% considera que és partidari de la descentralització. Al seu pare, en canvi, se'l reflecteix lleugerament menys valedor de la centralització.



Finalment, la majoria dels catalana pensa que Felip VI tenia coneixement de les comissions il·legals que hauria cobrat el rei emèrit i que, a més a més, se n'hauria beneficiat.



La Plataforma de Mitjans Independents està integrada per Alternativas Económicas, Carne Cruda, Catalunya Plural, Crític, CTXT, Cuartopoder, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Mongolia, Nortes, Nueva Tribuna, Pikara Magazine, Praza i Público, i l'enquesta s'ha pogut portar a terme gràcies a una campanya de micromecenatge, que va recaptar 32.000 euros en només 24 hores.