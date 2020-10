Els CDR mobilitzen milers de persones arreu de Catalunya per commemorar l'1 d'octubre

Els CDR han mobilitzat milers de persones a diferents punts de Catalunya per commemorar el tercer aniversari de l'1 d'octubre. És el cas de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Els concentrats han recordat el referèndum i han demanat unitat a l'independentisme per avançar cap a la república catalana, en unes manifestacions descafeïnades per les restriccions degut a la pandèmia.



A Barcelona, centenars de manifestants s'han concentrat a les vuit del vespre a la plaça Sant Jaume, amb pancartes exigint la llibertat dels presos polítics i lemes com "Ni un pas enrere, independència". També han reclamat la constitució de la república catalana. Tot plegat, enmig d'un fort dispositiu de seguretat. Poc abans de les nou de la nit la concentració s'ha començat a moure i les persones que eren a la plaça Sant Jaume s'han desplaçat fins a la Via Laietana, que han tallat. Quan s'ha dispersat la concentració, alguns dels manifestants s'han desplaçat a Plaça Catalunya, on han mogut i cremat alguns contenidors. Els Mossos han carregat i els han dispersat.

A Barcelona, quan s'ha acabat la concentració alguns dels manifestants han fet barricades a Plaça Catalunya

Pel que fa a Girona, l'acte de commemoració ha començat a dos quarts de vuit davant de la delegació del Govern i després ha iniciat un recorregut per diversos carrers de la ciutat, fins arribar a la subdelegació del Govern espanyol, on hi havia tanques policials. Aleshores, alguns manifestants han començat a llençar ous i coets contra la línia policial i, després de recular degut a l'arribada de la Brigada Mòbil dels Mossos (BRIMO), han calat foc a una barricada amb contenidors a tocar de la plaça 1 d'Octubre.

A Tarragona, un miler de persones s'han mobilitzat amb motiu de l'aniversari. Els actes han començat amb una doble concentració convocada per l'ANC i Òmnium, i els CDR, a la plaça de la Font, en la qual s'ha reclamat unitat als partits polítics per avançar cap a la república i s'ha tornat a denunciar un cop més "la violència" policial i la "repressió" de l'Estat. A més, s'ha pogut tornar a votar de forma simbòlica en diverses urnes que es conserven de la jornada del referèndum. Finalment, al crit de "Ni oblit, ni perdó!" la protesta s'ha convertit en una manifestació que ha acabat al davant de la subdelegació del Govern espanyol a Tarragona, on s'ha cremat una bandera espanyola.



A Lleida, la concentració s'ha convocat a la tarda a la plaça Cappont, rebatejada com a 1 d'octubre, i a la plaça Ricard Viñes s'ha fet una asseguda popular i s'han projectat vídeos del dia del referèndum.