L'independentisme reivindica l'1-O enmig de crides per traçar una estratègia conjunta que permeti "culminar-lo"

Partits, entitats sobiranistes, institucions, el Govern i el Parlament han commemorat el tercer aniversari de l'1-O amb un acte al passeig de Lluís Companys de Barcelona organitzat per Òmnium Cultural. Davant l'Institut Pau Claris on es van produir càrregues policials, han reivindicat l'esperit de l'1-O amb una fotografia conjunta i s'han fet crides a avançar en estratègies conjuntes que permetin "culminar" aquella jornada. Entre d'altres, hi ha assistit el president inhabilitat Quim Torra, el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès; la portaveu del Govern, Meritxell Budó; representants d'ERC, CUP, l'ANC, Demòcrates, l'AMI i l'ACDC. Catalunya en Comú ha donat suport a l'acte tot i que no hi ha assistit.



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que l'objectiu és tornar-ho a fer i culminar el camí cap a la república. També ha recordat les persones "represaliades" i ha reivindicat que la repressió no serveix per aturar un moviment tan transversal com l'independentisme. Finalment, ha assenyalat que per culminar la independència "cal ser més i més forts" i ha insistit que la resolució del conflicte passa per l'autodeterminació i una amnistia "que acabi amb la situació de repressió".

A banda d'assistir a l'acte d'Òmnium, Torra també ha participat a un altre celebrat a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany), juntament amb Carles Puigdemont, que justament va votar a aquest municipi l'1-O. Ambdós han fet una crida a l'independentisme per superar el 50% dels vots a les properes eleccions al Parlament. Torra ha recriminat al Govern espanyol que encara no hagi "sortit a demanar perdó pel que va passar" durant l'1-O, en referència a les càrregues policials que es van produir i a les causes judicials. Ha assegurat que aquesta podria ser una acció que marcaria la diferència amb el Govern del PP. Puigdemont, que ha intervingut de forma telemàtica, també ha retret que "l'Estat no té una finestra d'esperança" per a Catalunya, sinó que "només en té una de repressió".



La CUP ha reivindicat que l'1-O és "un motor de futur i no només una mirada del passat". En l'acte de commemoració organitzat Òmnium Cultural, la diputada al Parlament Natàlia Sànchez ha assegurat que la seva formació entomarà el nou cicle polític "amb l'esperit" de l'1-O. Sànchez ha demanat no recordar aquest dia com "un esdeveniment del passat o un record" i ha dit que es va demostrar que el moviment independentista "ho pot tornar a fer". La diputada ha expressat que en aquest context de "crisi institucional" a Catalunya és "indispensable" que el moviment independentista mostri la seva "fortalesa" i que aturi la "desorientació i deriva" actual.

Proposta de futur

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha defensat que si l'independentisme supera el 50% dels vots en les pròximes eleccions, s'ha de fer una declaració d'independència "efectiva". Això sí, ha comentat que només es farà efectiva la independència quan institucions, partits, societat civil recuperin la iniciativa i tinguin projecte compartit.



Finalment, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha emplaçat partits i entitats a treballar per una proposta de futur del sobiranisme i l'independentisme que permeti "avançar i culminar el que va començar l'1-O de fa tres anys". Mauri ha recordat que aquell dia es va exercir l'autodeterminació, la desobediència civil i l'empoderament de la ciutadania, i que també va ser "l'inici i clímax de la repressió de l'Estat". Amb tot, ha lamentat que aquesta "repressió" no s'ha aturat en aquest període de temps.