Els ciberdelinqüents del Clínic amenacen ara amb difondre dades de pacients amb malalties infeccioses

Nova amenaça dels ciberdelinqüents que van atacar l'Hospital Clínic de Barcelona i van robar 4,5 terabytes de dades personals de pacients i treballadors del centre sanitari. RansomHouse, el grup criminal que hi ha darrere del ciberatac, assenyala en un missatge de Telegram que aviat publicarà informació de pacients amb malalties infeccioses, així com dades sobre l'ús de fàrmacs experimentals per a la gent gran, segons ha avançat el diari Ara.

És la resposta del grup criminal al ciberatac dels Mossos d'Esquadra que va fer caure la pàgina web de RansomHouse a la dark web des d'on publicaven la informació robada del Clínic. En un comunicat avançat per alguns mitjans el grup RansomHouse, els delinqüents assenyalen que en els propers dies hi haurà "diversos canvis" que "inquietaran" a la policia i agraeixen als Mossos el bloqueig de la informació, ja que arran d'això, afegeixen, no haurien canviat a "una nova solució" per filtrar les dades.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya confirma que el comunicat s'ha difós pels canals de RansomHouse i que darrere hi ha els ciberdelinqüents que van atacar el Clínic. De moment, els Mossos no s'han pronunciat.

Dades de pacients i treballadors

Fa uns dies, RansomHouse va començar a publicar part de les dades robades de l'Hospital Clínic durant el ciberatac perpetrat fa gairebé un mes. Es tracta d'informació personal de pacients i treballadors -com ara resultats d'anàlisis, historials clínics, correus electrònics, sous, DNI escanejats, noms, telèfons, adreces, números de comptes bancaris, contractes laborals i anàlisis de tota mena, entre d'altres- i està disponible de manera gratuïta a través de la dark web.

Els ciberdelinqüents tenen 4,4 terabytes de dades i reclamen un rescat de 4,5 milions de dòlars. L'administració ja va assegurar que no pagaria "ni un cèntim". L'atac va obligar a suspendre milers de visites, intervencions i radiografies, entre d'altres.

Davant d'aquesta situació, els Mossos van contraatacar amb un ciberatac que va desactivar el portal des d'on els autors distribuïen part de les dades robades dels pacients i treballadors del centre sanitari. Tot plegat, forma part de l'estratègia de la policia catalana per impedir que la informació filtrada circuli lliurement per la web fosca i que algú la pugui utilitzar per a altres finalitats. De fet, és possible que les persones que s'han vist afectades amb la publicació de les seves dades rebin en els pròxims dies missatges SMS o correus sospitosos.