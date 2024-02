Els Comuns arrenquen un procés de debat intern per definir el seu projecte polític per als propers 10 anys

Catalunya En Comú inicia un procés de debat intern amb la voluntat de definir el seu projecte polític i ideològic per als propers 10 anys. El procés està obert a totes les persones inscrites a la formació -un total de 12.000- i pretén analitzar la realitat social, econòmic i territorial "en la qual es troba Catalunya", segons ha informat en un comunicat.

El debat porta per títol "Un futur en comú", comptarà amb 22 trobades arreu del territori català i culminarà amb una convenció ideològica el proper 13 d'abril. Segons el text difós per Catalunya en Comú, l'inici del procés "coincideix amb una etapa de certa estabilitat institucional i política, que permet al partit un debat pausat sobre les seves idees", que fins ara no havia estat possible a causa de la successió de cites electorals.

"Aquest debat que iniciem és del tot necessari perquè la Catalunya d'avui pugui tenir un projecte clar i definit, que superi la paràlisi dels successius governs dels darrers anys i marqui horitzons de futur per al país", afirma la coordinadora nacional de Catalunya En Comú, Candela López que ha estat l'encarregada d'organitzar el procediment. Per a la diputada al Congrés d'En Comú Podem, aquesta és una bona oportunitat "perquè la gent comuna sigui la protagonista de la construcció de la Catalunya de la propera dècada".

Les jornades de debats comencen aquest mateix dijous 15 a Mataró. Durant la resta de febrer hi haurà trobades a Badalona, Girona, Mollet, Barcelona, Blanes, Terrassa i Lleida. Ja al març les sessions seran a Sant Cugat del Vallès, El Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Pineda de Mar, Vic, Sant Feliu de Guíxols, Navarcles, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Montgat, Barcelona de nou i una trobada a l'Alt Pirineu i Aran. A més, s'organitzarà una trobada virtual perquè participin totes aquelles persones que no hagin pogut assistir a una de les sessions presencials.

Les propostes i consideracions dels participants en les diverses jornades es recolliran en un document final, que es presentarà a tota l'organització a la convenció ideològica que Catalunya En Comú celebrarà el proper 13 d'abril a Barcelona.