Els comuns avançaran la seva Assemblea Nacional al novembre, després dels retrocessos electorals

Els successius retrocessos electorals que ha experimentat l'espai -municipals de l'any passat i, sobretot, les recents catalanes i europees- han portat els Comuns a avançar la seva Assemblea Nacional, que es farà el novembre del 2024, uns mesos abans de la data prevista. Així ho ha anunciat aquest dissabte una de les tres coordinadores nacionals de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, aprofitant la celebració del Consell Nacional del partit.

Albiach ho ha atribuït al cicle electoral, que ha admès que no ha tingut uns bons resultats per als comuns, i al fet que no han tingut "ni un segon per aturar-se, pensar i reflexionar". La líder dels comuns creu que aquest avançament "és la millor demostració de l'ambició" que té l'espai per "aconseguir majories, transformar i ser avantguarda".

"Començarem aquest procés per oxigenar-nos, tenir noves idees i noves persones, per obrir portes i finestres i encarar l'enfortiment ideològic i organitzatiu dels comuns", ha explicat. El conclave se celebrarà, també, després de la crisi de Sumar, el projecte estatal liderat fins fa pocs dies per Yolanda Díaz i en el qual els Comuns s'han implicat des del primer moment. A més a més, serà la primera assemblea des de la ruptura amb Podem, formació que va superar-los en vots a les europees a Catalunya.

"L'única opció és un govern progressista"

En la seva intervenció, Albiach també ha insistit que "l'única opció i majoria possible" a Catalunya és que es conformi un govern "progressista". I ha garantit que treballaran per aconseguir-lo, dies abans de començar les negociacions formals. Segons la dirigent dels comuns, l'única alternativa és la repetició electoral, tot i que no volen contemplar-la.

"Tothom ha de tenir clar que nosaltres no, especularem, amenaçarem ni deixarem caure el fantasma de la repetició electoral. Ja n'hi ha prou d'històries i de marejar com fan altres partits", ha dit.

Sobre les negociacions, Albiach ha explicat que ja ha traslladat al PSC que negociaran "amb exigència" en els continguts. Per als comuns una de les prioritats serà fer front a la crisi habitacional a Catalunya. També s'ha fixat com a objectius blindar els serveis públics i "endreçar" el model productiu català.

D'altra banda, s'ha referit a la constitució del Parlament i, en concret, de la Mesa, que va tenir lloc el dilluns. Els comuns van intentar negociar una Mesa "progressista" que estigués presidida per ERC. Finalment, els republicans es van decantar per un acord amb Junts i la CUP i per garantir la majoria independentista a la Mesa.

La dirigent dels comuns ha assenyalat que va ser "una oportunitat perduda", ha afirmat que va ser "profundament decebedor" i ha retret a ERC i la CUP que "regalessin" la presidència a Junts. "Tot i que no és cap sorpresa, va en la línia del que han fet fins ara", ha afegit.