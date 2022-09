Els comuns retreuen a Aragonès que proposi el mateix que ells el 2017 i la CUP li reclama que abandoni el diàleg

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que hagi proposat un acord de claredat per pactar les condicions per al referèndum anys després que grups com els comuns ho fessin. "Què vol que li digui? Benvingut a la proposta d'En Comú Podem de fa cinc anys", ha replicat al debat de política general, i ha afegit que quan els comuns ho van plantejar se'ls va respondre que era "una pantalla passada".

Albiach ha retret a Aragonès que faci la proposta sense negociar

"Tant de bo se n'haguessin adonat abans, i tant de bo no fos a cop d'anunci i sense negociar", ha lamentat. Albiach també s'ha referit al paquet de mesures per fer front a la crisi que ha anunciat Aragonès i ha criticat que "més que un escut social sembla un colador" perquè es queda "molt curt".



La líder dels comuns ha apuntat que el bo energètic per a 100.000 famílies ja ha estat criticat per la Taula del Tercer Sector perquè han denunciat que s'està "incomplint" els convenis vigents, i també ha carregat contra l'aposta per ampliar la T-Jove fins als 30 anys perquè, segons ha recordat, al País Valencià a partir del 9 d'octubre els títols de transport públic seran gratuïts per als joves.



Albiach ha posat especial èmfasi en les mesures relacionades amb la transició energètica. En aquest àmbit ha criticat durament la proposta d'Aragonès per destinar 51 MEUR a plaques solars portàtils. Segons la líder d'ECP això implicaria plaques per a 55.000 llars, un 2% del total d'habitatges catalans. A més, ha denunciat la falta de "credibilitat" del president i li ha retret que no hagi complert compromisos de la seva investidura.



La CUP reclama la "internacionalització" del conflicte

La CUP, per la seva banda, ha demanat a Aragonès que abandoni la taula de diàleg. Per als anticapitalistes l'acord de claredat proposat per Aragonès només "remet" a les negociacions amb el Govern espanyol. "És una eina inútil en aquest moment polític", ha remarcat la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que veu una "falta d'incentius" en la negociació per "abordar qüestions nuclears" com són l'amnistia i l'autodeterminació.

Així, els anticapitalistes han avisat que "el marc de l'Estat espanyol no serà un marc de resolució" del conflicte i han insistit en la seva internacionalització: "El conflicte ha de deixar de ser intern i ser internacional". Riera ha afegit en el torn de rèplica a Aragonès que cal "reactivar" el conflicte i que no pot esperar que les "solucions vinguin de l'Estat". "Només vindran de la lluita i la mobilització de la gent", ha reblat.



A la rèplica, Aragonès ha defensat la seva aposta per l'acord de claredat, i ha subratllat que no es donarà "per vençut" encara que la Moncloa la rebutgi al cap de poc, com ja ha fet: "Hem de persistir. És el meu compromís", ha reiterat.

Sobre l'escut social anunciat per Aragonès, Reguant ha dit que veu les mesures insuficients per "esmorteir" els efectes de la crisi. "És un discurs més propi d'un dirigent de la patronal que d'un president de la Generalitat", ha lamentat Reguant, queixant-se que Aragonès no hagi esmentat ni els desnonaments ni l'assassinat d'un jove durant les festes de la Mercè. Un discurs que la diputada de la CUP veu "autocomplaent" i allunyat de "la realitat que viu la classe treballadora".