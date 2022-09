Illa rebutja l'acord de claredat d'Aragonès: "És un dejà vu"

El líder del PSC, Salvador Illa, s'ha desmarcat de la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per arribar a un acord de claredat com el del Canadà per fixar les normes per a un nou referèndum. "No hi estic d'acord, crec que no resol res i, amb tots els respectes, és un déjà vu", ha replicat durant el debat de política general. El socialista li ha dit a Aragonès que està a favor de "votar acords" però no de "votar ruptures" i ha insistit en què cal obrir "un diàleg entre catalans". Aragonès ha detallat la proposta en una llarga primera intervenció al debat de política general que s'ha celebrat aquest dimarts al Parlament.

Illa ha carregat contra una acció de govern que considera "escassa"

D'altra banda, Illa també s'ha referit a l'escut social de 300 milions d'euros que ha anunciat Aragonès per respondre a la crisi i tot i que ha remarcat que és "insuficient" li ha ofert el seu suport per tirar-lo endavant. El socialista ha assegurat que abans de les properes dues setmanes li farà arribar propostes per "millorar o incorporar mesures".



Durant la seva intervenció Illa ha carregat contra l'acció de govern, que ha qualificat de "molt escassa", i ha assegurat que l'executiu "no va" i és "una joguina trencada". El socialista ha criticat que "no hi ha un projecte de país" perquè "només es governa per a la meitat dels catalans com a molt".

El líder socialista ha enumerat diversos eixos sobre els que creu que s'ha de governar Catalunya, entre els que ha destacat la necessitat de treballar "el consens". "Més forts com més units", ha resumit, i ha afegit que li dona "tot el suport" a Aragonès en el camí del diàleg. A més, ha remarcat que cal "defensar el català" però ha afegit que el castellà també és una llengua pròpia de Catalunya i que això no implica "un atac" al català.



Illa ha defensat enfortir l'autogovern català però ha remarcat que per molt que calgui millorar l'Estatut també s'ha "d'exercir bé" les competències que ja té Catalunya. "Com creuran en nosaltres si nosaltres no hi creiem, i com respectaran l'autogovern si nosaltres el malmetem?", ha demanat. A més, ha instat Aragonès a fer propostes per millorar el sistema de finançament català.

Negociació sobre els pressupostos i noves lleis

El socialista ha fet esment a les infraestructures ferroviàries i, concretament, a Rodalies, i tot i que ha admès que cal millorar el servei ha remarcat que cal "cooperació" entre administracions. Illa també ha insistit que cal ampliar l'Aeroport del Prat.



D'altra banda, Illa ha estès la mà a Aragonès per arribar a acords en diferents matèries, com per exemple els pressupostos. El socialista ha insistit en situar el PSC com a soci pressupostari i ha assegurat que és "un oferiment sincer i fet des de la bona voluntat". A més, ha plantejat que l'acord pugui tenir "un horitzó temporal més ampli". També s'ha ofert per pactar una nova llei electoral, una llei forestal i la llei del sistema de policia de Catalunya.