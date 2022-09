Aragonès centrarà en l'autodeterminació i la crisi econòmica un debat de política general marcat per la tensió al Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, donarà inici aquest dimarts a un nou debat de política general, en la sessió que començarà a dos quarts de dotze del matí al Parlament. La intervenció parlamentaria anual per excel·lència en què el Govern ha de fer balanç de la seva tasca i fixar objectius per a la resta de la legislatura. Mentre l'oposició fiscalitza l'acció de Govern i avalua les propostes, habitualment de forma crítica. Però el debat de política general arriba aquest any precedit per la forta tensió entre ERC i Junts i la possible fractura de l'Executiu que lidera Pere Aragonès. Amb la qual cosa s'espera que paradoxalment les crítiques al discurs del president de la Generalitat arribin tant des de les files de l'oposició com del propi soci al Consell Executiu.

Aragonès centrarà el seu discurs d'obertura del debat de política general en l'autodeterminació i la crisi econòmica

Aragonès centrarà el seu discurs d'obertura del debat de política general –amb una durada prevista d'entre hora i mitja i dues hores- tot i que el president té temps il·limitat per intervenir- en l'autodeterminació i la crisi econòmica. Segons fonts de la Presidència, Aragonès defugirà la situació de tensió generada amb Junts tot i que farà una crida a mantenir l'estabilitat del Govern per fer front al repte de la difícil situació econòmica actual i futura.

De fet, aquestes mateixes fonts apunten que el discurs tindrà tres parts: en l'àmbit nacional refermarà la seva aposta per la negociació amb el Govern espanyol per resoldre el conflicte polític amb l'Estat, però reafirmarà la necessitat que Catalunya pugui decidir el seu futur polític a les urnes. Per la qual cosa Aragonès plantejarà "una proposta sobre com enfortim la posició catalana a favor de l'autodeterminació". En l'àmbit econòmic proposarà mesures per fer front a l'elevada inflació i els problemes que se'n deriven. I finalment farà balanç i exposarà les tasques pendents per desenvolupar el Pla de Govern estructurat en eixos bàsics com la transformació energètica i la sostenibilitat mediambiental, la modernització del país, la reindustrialització, el feminisme i la igualtat de gènere o els serveis socials, entre altres.

Proposta per l'autodeterminació

Aragonès: El dret a decidir "hauria de sumar no només aquells que estem a favor de la independència sinó tots els demòcrates"

En la part relacionada amb el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat i l'avenç cap a la constitució d'una Republica Catalana s'espera la concreció d'una proposta per exercir el dret a l'autodeterminació. Una proposta que segons Aragonès serà "àmplia", "amb voluntat de trobar una solució al conflicte polític". Aragonès es mostra "convençut" del fet que "la ciutadania pugui votar és la millor manera de resoldre-ho" i de què "això hauria de sumar no només aquells que estem a favor de la independència sinó tots els demòcrates perquè un referèndum dona l'oportunitat a tothom de guanyar, és la proposta més inclusiva, més democràtica i que ens ha de permetre resoldre d'una vegada per totes el conflicte amb l'Estat".

Plantejarà doncs una formulació per l'autodeterminació de caràcter ampli que pugui incloure des dels partits independentistes d'ERC, Junts i la CUP als autodeterministes d'En Comú Podem. Caldrà esperar a la reacció dels partits però resulta previsible que el PSC rebutgi qualsevol formulació autodeterminista i l'actual ambient de crispació entre els independentistes tampoc augura una bona acollida en aquest sector, tot i que tots ells insten a esperar a la concreció de la proposta.

Mesures contra la inflació

"Hem d'explicar com fem front a aquesta alta inflació que impacta directament les butxaques de la ciutadania"

Fonts de la Presidència expliquen que Aragonès, més enllà del tema independentista, voldrà posar l'èmfasi en la complicada situació econòmica i l'actuació del Govern per preservar la ciutadania dels seus efectes. "Hem d'explicar com fem front a aquesta alta inflació que impacta directament les butxaques de la ciutadania, que fa que sigui més difícil arribar a final de mes, que en moltes famílies augmenti la seva angoixa per veure que els és difícil poder arribar a tot i la incertesa amb la que moltes empreses estan immerses degut als alts preus de l'energia i que els poden portar en alguns casos a aturar la producció i situar els seus treballadors en ERTO", assegura el president de la Generalitat.

Des de la Presidència també s'admet que "el Govern de Catalunya no té totes les eines per revertir aquesta situació, però sí la possibilitat de contribuir a pal·liar-ne els efectes i aquest tema ocuparà una part important del debat de política general" i especialment "les mesures que anunciarem", afirmen.

El total de mesures anticrisi i contra la inflació que presentarà el president, i que podran veure's incrementades i completades durant les properes setmanes i mesos, mobilitzarà prop de 300 milions d'euros. I abarcarà sectors tants diferents com les famílies, les empreses, les llars més vulnerables, el sector primari o els joves. I també hi haurà un paquet de mesures per combatre l'encariment de l'energia i el canvi climàtic. Algunes mesures d'aplicació immediata, i d'altres vinculades a l'aprovació del pressupost del 2023.

Junts rebaixa el to però vol recuperar l'agenda independentista

Rius: "El debat de política general ha de ser en positiu però també ha de servir per recuperar l'agenda independentista del Govern"

Aragonès intentarà aïllar el debat de dimarts vinent de les tensions amb els seus socis de Junts i demana: "Espero que totes les formacions polítiques afrontin el debat en positiu, amb propostes". El grup parlamentari d'Esquerra també ha adreçat una carta a la resta de formacions menys Vox amb aquest petició. Per la seva banda, tot i que en un inici Junts havia situat aquesta sessió parlamentaria com un cert ultimàtum per decidir si deixa o no el Govern, els darrers dies diversos dirigents de Junts han rebutjat que sigui així i el propi portaveu del partit, Josep Rius, ha coincidit amb la petició feta per Aragonès: "el debat de política general ha de ser en positiu". Rius afegeix però que el debat també ha de servir "per recuperar l'agenda independentista del Govern, que emana dels resultats del 14F i de l'acord que vam signar entre Junts i ERC". D'altra banda, Junts espera conèixer la proposta per l'autodeterminació que exposarà Aragonès abans de l'inici de la sessió.

Junts també portarà al debat de política general els problemes que genera la dependència de l'Estat, en temes com la manca d'inversió en infraestructures, la gestió de Rodalies o la crisi econòmica i els problemes socials que se'n deriven.

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa. — Alberto Estévez / EFE

El PSC exercirà d'oposició constructiva

Tortolero: "El PSC hi anem a col·laborar i a presentar el màxim de propostes bones per als ciutadans de Catalunya"

Si Junts rebaixa realment el nivell de tensió de les darreres setmanes contra ERC, Aragonès pot tenir un debat relativament plàcid ja que el primer partit de l'oposició no preveu fer una crítica dura. La portaveu del PSC, Elia Tortolero, assegura que els socialistes catalans afronten el debat de política general de "manera constructiva i útil". "El PSC hi anem a col·laborar i a presentar el màxim de propostes bones per als ciutadans de Catalunya", asseguren els socialistes. Això sí, el PSC posarà l'accent en les continues discrepàncies i enfrontaments entre els socis i la necessitat de revertir el que consideren una paràlisi al Govern, al qual demanaran que deixi de costat el seu "conflicte crònic", que resolgui els seus problemes i que es dediqui a governar.

Els Comuns no volen fer de mitjancers

En Comú Podem serà un actor important en el debat de política general tot i ser un grup minoritari. La proposta per l'autodeterminació que plantejarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà adreçada a sumar més enllà de l'independentisme i els comuns són una peça clau en aquest objectiu. I a més, la fractura de la majoria independentista torna a situar En Comú Podem com a grup decisiu per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach. — David Zorrakino / Europa Press

Però Aragonès no trobarà uns comuns incondicionals a les seves propostes. La presidenta d'En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, avisa que no faran "de cascos blaus de l'independentisme" amb la proposta sobre l'autodeterminació del president Aragonès. Albiach alerta que els comuns han defensat que els catalans puguin decidir el seu futur "per activa i per passiva", però que "votar 150 vegades la mateixa cosa no solucionarà les crisis del món independentista".

Albiach: "Anem cap a un debat de política general on una part del Govern quasi planteja una moció de confiança a l'altra"

"Anem cap a un debat de política general on una part del Govern quasi planteja una moció de confiança a l'altra", afirma la dirigent d'En Comú Podem. Segons fonts del partit els comuns plantejaran a Aragonès que el millor per poder desenvolupar polítiques d'esquerres seria "tenir un Govern d'esquerres per la qual cosa la sortida de Junts es imprescindible". Aquestes mateixes fonts indiquen que els comuns centraran la seva participació al debat "en com afrontar la inflació, i les angoixes i patiments de la ciutadania, més que no pas estar pendents de les baralles del món independentista".

La CUP es mostra molt crítica amb les polítiques del Govern

Pel que fa a la CUP el grup anticapitalista preveu ser molt crític amb la picabaralla entre els socis de Govern que qualifica de "retòriques" i purament tàctiques entre ERC i Junts. La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant veu el debat sobre el trencament del Govern com una "cortina de fum". "Fa mesos que arrosseguem l'estira i arronsa i el que amaguen tots dos és la incapacitat de fer polítiques", ha afirmat en una entrevista a Ràdio 4 i La 2.

A més, la CUP es posicionarà durament contra les polítiques de l'Executiu en temes com l'aposta pels Jocs Olímpics d'Hivern o altres macroprojectes, o en aspectes com la política d'habitatge que considera poc efectiva. Un nombrós catàleg de discrepàncies que allunya la CUP de la majoria de la investidura, que reclamarà a Aragonès que "compleixi", i de l'aprovació dels pressupostos.

Reguant: "Mentre discutim sobre si Junts i ERC parlen entre ells, no estem fiscalitzant quines polítiques està fent el Govern"

"Mentre discutim sobre si Junts i ERC parlen entre ells, no estem fiscalitzant quines polítiques està fent el Govern", ha afegit Reguant. D'altra banda, Reguant replica a ERC que la seva proposta no és viable i també defensa, en al·lusió a Junts, que la independència "no té una recepta màgica". Segons ha dit, el fet que no hi hagi una "lectura compartida" sobre l'1-O ha portat al "fangar actual".

PP, Ciutadans i Vox

Tot fa preveure que la dreta unionista formada per Ciutadans, PP y Vox reiterarà un cop més la seva esmena a la totalitat contra el Govern independentista, amb dures crítiques, i centrant les intervencions en la polèmica lingüística després de la pugna contra la immersió lingüística en català a les escoles catalanes intentant imposar judicialment el 25% de castellà a les aules.

Desenvolupament del ple

Després de la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la sessió se suspendrà aquest dimarts fins a les tres de la tarda, moment que es reprendrà amb el torn dels grups, que intervindran seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, amb els dos partits que formen l'executiu. Així, els grups intervindran per aquest ordre: PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC, JxCat i ERC. Cadascun disposarà d'un primer torn de trenta minuts, i –tot i que inicialment no estava previst- Aragonès respondrà individualment a cada grup en un cara a cara tal i com havia sol·licitat el PSC.

Acabat el debat, el ple se suspendrà i s'obrirà un termini fins dimecres a les 9.30 hores perquè els grups presentin al registre les seves propostes de resolució. Posteriorment, s'obrirà un nou termini fins dijous a les 12 hores perquè els grups presentin propostes transaccionals, i la Mesa també en tractarà després l'admissió a tràmit. El ple estarà aturat dimecres i dijous coincidint amb el judici a la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per negar-se a respondre preguntes de Vox en el judici del Tribunal Suprem pel referèndum de l'1-O.

El ple es reprendrà divendres, dia 30, a les 11 hores, perquè la cambra debati i voti les propostes de resolució. Cada grup tindrà un torn de deu minuts per exposar les seves davant el Ple i posicionar-se sobre les de la resta, i finalment la cambra les votarà.