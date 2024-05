Els exconsellers Miquel Sàmper i Santi Vila s'incorporen a la plataforma de suport a Salvador Illa

Els exconsellers Santi Vila i Miquel Sàmper s'han adherit a la plataforma de suport al cap de llista del PSC, Salvador Illa. El primer va ser conseller de Territori i Sostenibilitat del 2012 al 2016 del Govern d'Artur Mas, així com conseller de Cultura del 2016 al 2017 i conseller d'Empresa i Coneixement el 2017 de l'executiu de Carles Puigdemont. El segon va substituir Miquel Buch com a conseller d'Interior del Govern liderat per Quim Torra el 2020 i ho va ser fins al maig del 2021.

Segons ha comunicat el mateix partit, tots dos exconsellers han decidit subscriure el manifest impulsat per la Plataforma SÍ. El text reclama un president "capaç de representar el conjunt de la ciutadania" i que "treballi per unir i eviti dividir". La plataforma va fer públic el manifest ara fa una setmana, el dimarts 30 d'abril, i hi donen suport més de 200 personalitats.

Entre els signants hi ha la directora de cinema Isabel Coixet, el dissenyador Javier Mariscal, el cantautor Joan Manuel Serrat, el presentador televisiu Jorge Javier Vázquez, l'economista i exdiputat Josep Maria Bricall, la catedràtica i exsenadora Victòria Camps, i els actors Núria Espert, Abel Folk, Roger Pera, Josep Maria Pou o l'actriu Mònica Randall.

"Volem un govern que vagi per feina, que afronti els problemes que han estat ignorats, que sigui capaç de fer bé allò que s'ha fet malament, que practiqui la col·laboració estreta amb totes les administracions, especialment amb els Ajuntaments", subratlla el manifest. El moviment reclama un president i un govern "que toquin de peus a terra" i s'ocupin "del que realment importa". I es mostra convençut que és "imprescindible" unir progrés econòmic, justícia social i desenvolupament sostenible, a més de "fer compatibles llibertat i seguretat".