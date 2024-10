Els funerals laics es doblen a l'àrea metropolitana en cinc anys: ja són el 30%

Els funerals laics han anat a l'alça en els darrers anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, representen el 30% del total de cerimònies, un 20% més que l'any passat i el doble respecte les xifres d'ara fa cinc anys. Són dades de l'empresa de serveis funeraris Pompas Fúnebres Badalona (PFB), amb presència al Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme.

A les portes de Tots Sants, la directora de PFB Serveis Funeraris, Ana Gassió, atribueix aquesta evolució directament amb "els canvis socials, culturals i generacionals". Sota el seu prisma, els funerals laics representen una forma d'acomiadar els éssers estimats "més propera i significativa per a moltes famílies".

En aquest sentit, creixen també serveis de personalització de funerals, com la música en directe, que ja és present en el 76% de les cerimònies. També tenen pes els funerals per streaming, que en el darrer any han fet servir l'1% de les famílies per poder fer partícips a persones que no es poden desplaçar fins a la cerimònia.

La cremació es consolida

Una altra tendència funerària que es consolida és la cremació. En aquest sentit, és l'opció majoritària per tercer any consecutiu, suposant el 60% dels casos, segons les dades de l'empresa de serveis funeraris.