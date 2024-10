La recepta de panellets casolans infal·lible per Tots Sants i la castanyada

Ens plantem ja a Tots Sants i la castanyada, moment per a començar el recolliment familiar que ens portarà fins a les festes nadalenques, d'àpats copiosos. Aquesta festa de tardor es caracteritza per les castanyes i els moniatos, que tenen fans i detractors, mentre els panellets acostumen a agradar a tothom. Tot i que tradicionalment les castanyes es mengen la nit del 31 i els panellets el dia 1 de novembre, el més habitual és que aquest dolç tan gustós es mengi tothora aquests dies.

Els panellets de pastisseria seran boníssims, i alguns de supermercat poden fer el fet. Però moltes famílies també opten tradicionalment per fer els seus propis panellets, adaptant-los als seus gustos, estalviant alguns euros i passant una bona en germanor. Per això us animem a provar de fer-los: porten una mica de temps, però no són gens complicats, i són ideals per empastifar-nos les mans amb els més petits de la casa.

Una família fent panellets a Igualada, en una imatge d'arxiu. — Mar Martí / ACN

La recepta infal·lible de panellets

Com amb la majoria dels plats tradicionals, hi ha tantes receptes com tantes llars les fan. Nosaltres us proposem una recepta base, que és menys ensucrada del que tradicionalment s'ha fet, adaptada als nous temps i necessitats. La podeu fer al vostre gust, i atrevir-vos a jugar-hi.

Massa base 1 kg d'ametlla marcona crua molta

1 patata Kennebec grossa

400 g de sucre

6 ous

2 llimones

Altres ingredients 250 g d'ametlla trencada

250 g de pinyons

Coco ratllat

Codonyat

Cafè soluble



Elaboració



1. Bullim la patata Kennebec grossa amb pell però ben neta, i fins que quedi ben cuita. La pelem quan s'hagi refredat una mica i la xafem en un bol, encara calenta, ja que ens serà més fàcil.

2. Hi afegim els 400 g de sucre (si és sucre de llustre, serà més fàcil) i els hi integrem tan bé com puguem. Fem el mateix amb 3 rovells d'ous, reservant les clares per a altres elaboracions.

3. Anem integrant el quilo d'ametlla marcona crua molta progressivament, amb diverses tandes, perquè ens quedi més uniforme i sigui més fàcil. A mig fer hi podem integrar la ratlladura de dues llimones, evitant la part blanca, que amarganteja.

4. Amassem bé perquè ens quedi totalment uniforme. Després d'uns minuts, la tapem amb un drap i la deixem reposar durant 24 hores a temperatura ambient. Aquest repòs homogeneïtzarà la massa i acabarà d'integrar el sucre.

5. Fem bastonet i boletes, donant la forma característica de panellet, rodona o allargassada, o la que més ens agradi. És el moment preferit dels més menuts de la casa. Si en volem fer de cafè, haurem d'integrar cafè soluble al gust en una part de la massa.

6. Passem els panellets per un bol amb 3 ous batuts. I després els arrebossem amb pinyons, les ametlles i el coco ratllat, i també podem posar un dauet o rectangle de codonyat a sobre d'alguns.

7. Coem durant uns 10-12 minuts al forn preescalfat a 200/220 graus, fins que quedin torrats. Hem d'evitar una cocció massa llarga, perquè ens quedarien secs.

8. Deixem refredar completament sobre una reixeta i ja podrem gaudir dels nostres panellets per Tots Sants i la castanyada!