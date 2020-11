Els ingressos a l'UCI baixen per primer cop des del pic de la segona onada i es registra el rècord de morts

Els ingressos a l'UCI per coronavirus han baixat fins a 583, 14 menys que fa 24 hores segons les darreres dades del Departament de Salut. És el primer cop que decreix el nombre d'ingressats a llits de crítics des del 5 d'octubre, ja que des de llavors no han parat de pujar fins a arribar al màxim dels 597 registrats ahir. Per contra, les xifres d'aquest dijous tornen a registrar algunes tendències negatives després d'uns dies de decreixement, com ara amb el repunt d'ingressos totals, que ja són 2.687 (12 més que ahir) i sobretot les defuncions, que repunten fins a 141 noves morts superant de nou el centenar, molt per sobre de les cinc registrades ahir. Es tracta de la xifra de víctimes mortals més alta de tota la segona onada, segons el portal dadescovid.com.

El nombre de positius registrats en les darreres 24 hores també escala fins als 3.680 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), un miler més que ahir. Aquesta xifra se situa per sota dels 5.000 diaris als que es va arribar durant la segona quinzena d'octubre, però encara es troba lluny de l'objectiu de Salut: baixar la xifra a 1.000 positius per dia. En total, ja són 279.842 les persones que han donat positiu des de l'inici de la pandèmia a Catalunya.

Per altra banda, el decreixement de la taxa de contagi del virus es manté i ja se situa en 0,87, una xifra que indica que cada 100 positius contagia 87 persones. També baixa el risc de rebrot 16 punts més i se situa en els 595, encara per sobre dels 100 punts que serveixen de llindar per considerar que la situació epidemiològica és de risc alt. Tot i que la xifra és elevada, aquest indicador ha baixat de manera persistent durant els darrers 16 dies. La progressió positiva dels últims dies torna a reflectir-se en la incidència de positius per cada 100.000 persones a 14 dies, que se situa en 719,20 casos quan en l'anterior balanç era de 727,44.



Les dades estan sent analitzades en la reunió del Procicat que se celebra aquest matí i que decidirà sobre les mesures i restriccions establertes. En una roda de premsa al migdia la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, donaran a conèixer les conclusions.