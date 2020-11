Discrepàncies entre Salut i Empresa sobre mantenir o no les restriccions

Nou cas de discrepàncies dins el Govern de la Generalitat: mentre la conselleria d'Empresa planteja reobrir aquest divendres les terrasses al 50% per oferir dinars entre les 13 hores i les 16 hores, la conselleria de Salut demanarà al Procicat allargar les restriccions actuals 15 dies més. El plantejament del Departament liderat per Ramon Tremosa, que inclou una desescalada per fases, no és compartit pel Departament que encapçala Alba Vergés. Fonts de Salut han assegurat a Públic que el pla de Tremosa és "unilateral" i que en cap cas ha estat assumit com a proposta del Govern.

A més, mentre fonts de la conselleria d'Empresa han assegurat que la proposta ha estat treballada amb els sectors econòmics, el Gremi de Restauració de Barcelona ha aclarit que el conseller no ha consensuat la decisió amb el sector. "Reobrir terrasses de 13h a 16h és una presa de pèl, una proposta de fireta insuficient per a l'emergència econòmica que estem patint", han lamentat a Twitter.

D'altra banda, el Gremi de Restauració ha recordat en un comunicat que l'única proposta que compta amb el seu aval és l'anomenat "pacte del Majestic": interiors al 50% amb distància entre taules, terrasses al 100%, horari d'obertura fins a les 23 hores i recomanació de posar-se la mascareta entre plat i plat.

Qui també s'ha afegit a les crítiques ha estat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. "Obrir debats a través dels mitjans sobre què farà o deixarà de fer el Govern només genera confusió", ha etzibat en una piulada aquest dimecres a la tarda.

El pla d'Empresa

En concret, en el pla d'Empresa, que ha avançat El Nacional, es plantegen cinc nivells de desescalada: del nivell 4, equivalent a la situació actual, fins a un nivell 1, de color verd, amb un nivell tres per duplicat (3a i un 3b).



És precisament el nivell 3b el que l'equip de Tremosa proposa que s'activi a partir de divendres. En aquest escenari, a banda dels dinars en terrasses per a la restauració, es permetria la reobertura dels centres comercials, però limitant l'aforament al 30% dins de les botigues i al 20% en les zones comunes. En el cas dels serveis com els d'estètica, podrien reobrir amb cita prèvia i establint un sistema d'un sol client per cada prestador de servei. El comerç generalista es mantindria la reducció actual de l'aforament al 30%, així com en els mercats ambulants.

Al nivell 3a, el comerç, les grans superfícies i els mercats ambulants ja podrien obrir al 50% de l'aforament, mentre que la restauració hauria de treballar amb un 30% de l'aforament a l'interior i un 50% a les terrasses. La barra seguiria tancada i hi hauria un horari de tancament límit –previsiblement marcat pel toc de queda. L'estètica i altres sectors de contacte personal proper podrien obrir al 50%.

En el segon nivell, marcat de color groc, el comerç ja no tindria restriccions d'aforament, però els centres comercials sí: haurien de garantir un màxim del 75% de la gent permesa a l'interior. Els mercats ambulants també tindrien un 75% de l'aforament, igual que els centres d'estètica, mentre que bars i restaurants podrien obrir al 50% a l'interior i al 75% a les terrasses, mantenint encara les barres suspeses i un horari màxim d'obertura.



A l'últim nivell de desescalada, el nivell 1, de color verd, totes les empreses i sectors podrien obrir sense restriccions d'aforament però sempre complint amb les mesures de seguretat personal com la higiene, l'ús de mascaretes o el manteniment de distàncies de seguretat.