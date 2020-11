La restauració fa un "cop sobre la taula" i reclama a la Generalitat l'obertura "immediata" dels bars i restaurants

La restauració ha fet un "cop sobre la taula clar i contundent" per reclamar a la Generalitat la reobertura "immediata" dels bars i restaurants. El Gremi de Restauració s'ha reunit aquest dimarts amb una setantena de líders gastronòmics i empresaris de referència del sector, entre ells els xefs Ferran Adrià, Joan Roca (El Celler de Can Roca) i Carme Ruscalleda, per analitzar la situació actual i consensuar propostes i peticions per a les administracions públiques.

En concret, han demanat l'obertura de l'interior dels restaurants, i no només les terrasses, i fixar un horari que permeti que el servei del sopar no es perdi. El Gremi de Restauració manté converses amb els departaments de Salut, Empresa i Interior i confia que no es prorrogui el tancament de bars i restaurants, que finalitza aquest divendres.

"Aquest divendres no hi ha una opció B", ha assegurat el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, a la sortida de la trobada que ha tingut lloc a l'Hotel Majestic de Barcelona El representant del gremi ha reclamat a la Generalitat un retorn a l'activitat que permeti els establiments "quadrar ingressos".



"No ens plantegem altra cosa que la Generalitat entengui el cop d'atenció seriós que li ha donat un sector que és estratègic, que és clau per l'economia de moltes famílies i l'atractivitat de la ciutat", ha resumit el director del Gremi de Restauració.

En aquest sentit s'han pronunciat també els xefs assistents a la trobada. Jordi Cruz (ABaC) ha demanat a la Generalitat no deixar morir la restauració perquè que és un "pilar" fonamental de l'economia. Per la seva banda, Ferran Adrià ha fet èmfasi en les dificultats del sector i ha assegurat que aquest està travessant una situació "dramàtica", amb milers de llocs de treball i establiments "en joc". "Estem en un moment molt extrem", ha lamentat.



El xef Joan Roca ha demanat a les administracions trobar maneres de "consens" amb el sector per mantenir una part de l'activitat i garantir la seguretat de la ciutadania. Per la seva banda, Oriol Castro (Disfrutar) ha advertit que és possible que hi hagi "tancaments significatius" en els pròxims mesos.



A la reunió també hi ha assistit empresaris de referència del sector, com el propietari i gestor de Dry Martini, Javier de las Muelas; el fundador del Grup Tragaluz, Tomás Tarruella, o la consellera delegada de l'Escola d'Hostaleria Hofmann, Silvia Hofmann.