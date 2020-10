El Govern "limitarà" els desnonaments i destinarà 306 milions a ajudes per compensar l'impacte dels tancaments

El Govern "limitarà" els desnonaments durant els pròxims dies mitjançant un decret llei que aprovarà la setmana vinent. En una roda de premsa per explicar les noves restriccions, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha anunciat aquesta i altres mesures per pal·liar les conseqüències de les mesures, com ara un nou paquet d'ajudes de 306 milions d'euros als sectors més afectats pels tancaments, provinents del 0,2% del dèficit. D'aquests, 125 milions aniran destinats a augmentar el pressupost de la Renda Garantida de Ciutadania, així com fer aportacions addicionals al Banc d'Aliments de la Creu Roja.

Aragonès ha anunciat també una línia addicional de 50 milions d'euros per a la restauració i l'estètica, que se sumen als 40 milions anunciats fa 15 dies. La cultura rebrà 17,2 milions, alhora que s'obrirà una línia de 20 milions per a les entitats d'educació en el lleure, i una de 10 milions pels clubs esportius federats.

El vicepresident també ha anunciat l'aprovació de dos decrets, un dels quals instarà a la limitació dels desnonaments, que arriba després que el moviment per la defensa del dret a l'habitatge hagi criticat que durant l'aplicació del toc de queda no s'hagin deixat d'executar desallotjaments. L'altre decret anirà destinat a suavitzar el gravamen de la declaració de la renda per aquells treballadors que hagin estat en ERTO, ja que quedaran penalitzats pel fet de tenir dos cobradors diferents: "Farem una modificació específica en la part que correspon a la Generalitat".

Sobre el teletreball, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha limitat a demanar-lo de nou a les empreses, després de reconèixer que no tenen la competència per obligar-lo.

La Cambra de Comerç xifra l'aturada en 3.000 milions

Hores abans, la Cambra de Comerç de Barcelona advertia que una nova aturada de l'economia amb un grau de restricció similar al mes de març significaria la pèrdua de gairebé 3.000 milions d'euros addicionals en quinze dies en termes de reducció del valor agregat brut de l'economia catalana. Tot i que el Govern no ha decretat un confinament domiciliari, les mesures aplicades afectaran molts sectors econòmics.

Com a alternativa a un nou confinament, la corporació ha reclamat la realització "massiva" de tests ràpids més enllà de l'àmbit sanitari públic. "La situació actual de la pandèmia a Catalunya és insostenible i exigeix actuacions per frenar els contagis, però en cap cas a costa de l'activitat econòmica, en especial de les pimes, i dels mateixos treballadors", ha manifestat en un comunicat.



La Pimec també ha emès un comunicat xifrant en 780 milions les pèrdues del sector de la restauració durant el tancament dels darrers 15 dies, una mesura que considera "excessiva". La patronal ha demanat que es compensin a les empreses i que es permeti una obertura parcial fins al migdia.