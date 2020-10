Un enorme dispositiu dels Mossos desallotja la Casa Buenos Aires, a Vallvidrera

L'endemà que JxCat, ERC, els comuns i la CUP registressin una proposta de resolució al Parlament per tal que la cambra s'oposés al desallotjament de la Casa Buenos Aires, un enorme dispositiu dels Mossos d'Esquadra l'ha portat a terme. Al voltant de les 11h del matí, una vintena de furgonetes antiavalots de la policia catalana, que transportaven uns 150 agents, s'ha desplaçat a l'immoble de Vallvidrera, ocupat des del març de l'any passat i propietat de la congregació religiosa Pares Paüls.



El desallotjament, que s'ha completat quan passaven minuts de les 12h, s'ha portat a terme en un moment on a la casa hi havia poca gent, ja que la majoria dels seus residents estaven fora, treballant. Fa dues setmanes ja es va intentar executar, però la mobilització ciutadana ho va impedir.

Dimarts, membres del col·lectiu que havia tornat la vida a l'edifici, un antic hotel abandonat des de fa anys, van estar al Parlament i van rebre el suport de tots els grups sobiranistes per evitar el desallotjament. De la mateixa manera, l'Ajuntament de Barcelona també s'hi oposava i havia intentat negociar amb la congregació religiosa per aturar-lo i garantir un ús social a l'enorme espai, però els Pares Paüls s'hi van negar. Per aquesta raó, el consistori va decidir iniciar l'expropiació de l'immoble, però el procediment judicial per executar el desallotjament ja estava en marxa, a través d'un procediment amb data oberta.



Els Pares Paüls pretenen vendre l'edifici a la companyia London Private Company, que hi projecte un hotel de luxe, mentre que el col·lectiu que el va ocupar l'hi ha donat durant més d'un any i mig un ús social en un barri necessitat d'equipaments i d'habitatge social per als joves. La Casa Buenos Aires ja ha convocat una mobilització aquesta tarda a les 19h a la Plaça de Vallvidrera en rebuig al desallotjament.