Salut proposarà al Procicat prorrogar totes les mesures actuals 15 dies més

El Departament de Salut proposarà aquesta setmana al Procicat prorrogar 15 dies més les mesures actuals davant de la Covid-19, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol, a RAC1. "La proposta inicial que posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Després s'ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat", ha afirmat Ramentol, preguntat pel tancament al públic de bars i restaurants i per les altres restriccions. Sobre com serà el Nadal, el secretari general ha apuntat que es prendran les decisions el desembre perquè es pugui celebrar de manera segura, però ha descartat relaxar les mesures només pel fet que siguin festes: "L'epidèmia no entén de treves i no crec que ens en doni cap".

En aquest sentit, Ramentol ha subratllat que les mesures preses "estan tenint impacte" i que hi ha una baixada dels contagis, encara que sigui "a un ritme molt lent". Amb tot, reconeix que encara creix la pressió assistencial, si bé té un creixement "una mica més lent que dies enrere". De fet, ha assegurat que el pic de pressió assistencial arribarà "a finals de setmana", però ha advertit que serà "un pic altíssim, que no permet mantenir l'activitat rutinària dels centres hospitalaris", ha afegit.

També ha comentat que "la pressió de l'atenció primària és molt elevada" perquè els CAP s'estan quedant "amb la major part dels casos nous diagnosticats de Covid-19". Per tot plegat, aposta per una desescalada que no sigui ràpida i ha avisat que en poques setmanes arribi una tercera onada de la pandèmia, de manera que cal "alliberar pressió assistencial" per poder-la assumir.



Ramentol ha exposat que senten un "deure polític" amb el sector de la restauració i, per tant, "a la que es donin les condicions de seguretat i puguem, el sector no podrà quedar al marge tot i que som conscients que té els riscos més elevats d'interacció de persones de bombolles diferents". "És el sector que està fent l'esforç més important i els devem els gestos que puguem fer", ha afegit.



Finalment, tot i reconèixer que la polèmica missa a la Sagrada Família amb 600 persones era "legal", "no tocava fer-la" pel moment "epidemiològic" en què estem. "Estem demanant a la gent que limiti la mobilitat, era una celebració que es podria haver posposat", ha conclòs.