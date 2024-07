Vox se aferra a las presidencias de los parlamentos autonómicos ante la falta de contundencia del PP

Gabriel Le Senne en Illes Baleares, Llanos Massó en la Comunitat Valencià, Marta Fernández en Aragón y Carlos Pollán en Castilla y León son los cuatro presidentes de parlamentos autonómicos que Vox pactó con el PP dentro de sus acuerdos de gobierno autonómicos. Acuerdos que la semana pasada dieron por rotos, provocando la dimisión de sus vicepresidentes y el cese de todos sus consejeros —salvo dos que se han quedado, en Extremadura y Castilla y León—.



Pero ni Le Senne, ni Masó, ni Fernández ni Pollán han dejado sus cargos. La presidenta de las Cortes valencianas defiende su decisión así: "Si se hubiera roto el pacto por el que yo soy presidenta de Les Corts, también se rompe el pacto por el que Carlos Mazón es presidente de la Generalitat". Mismo argumento en Illes Baleares, donde la portavoz del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, lo dejó claro: "Si Le Senne se tiene que ir, por la misma regla de tres ella (por Marga Prohens) también".

Aunque fuentes de la dirección nacional del PP reconocen que sería lógico que Vox rompiese hasta las últimas consecuencias los acuerdos de gobierno, no quieren levantar demasiado la voz sobre este asunto. Preguntado por ello, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, defendió este lunes que "tendrán que ser los presidentes" autonómicos quienes se pronuncien.

Pero en algunos territorios gobernados por el PP, como Aragón y Castilla y León, aseguran que no pueden "hacer nada" para cesar a los presidentes de los parlamentos autonómicos que dejaron en manos de Vox. Tienen que ser ellos quienes dimitan porque los reglamentos de las cámaras autonómicas no establecen otro escenario, salvo el de Illes Balears, donde se recoge un procedimiento de "remoción del cargo" que ya ha impulsado la izquierda y con el que Marga Prohens amenaza a Le Senne si no dimite.

Así, Compromís quiere retratar del mismo modo a Carlos Mazón y ha presentado una reforma del reglamento para poder incluir el mismo procedimiento y apartar a Massó de la presidencia. La moción de remoción tendría que ser presentada por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados y después debería ser aprobada por una mayoría reforzada de tres quintas partes del parlamento valenciano. El PP valenciano ha descartado ya que vaya a apoyarla.

En Aragón y Castilla y León guardan silencio sobre este asunto y ni siquiera se han quejado por la intención de permanecer en el cargo de Marta Fernández y Carlos Pollán, presidentes de sus parlamentos, respectivamente.

En Murcia la presidenta del parlamento es del PP y en Extremadura del PSOE. María Guardiola, que ha mantenido al consejero de Vox en su gobierno después de que este desobedeciese a Santiago Abascal, ha retirado ya la reforma pactada con Vox para modificar el reglamento de la cámara y permitirles entrar con la legislatura iniciada. Las reticencias iniciales de Guardiola para dejar entrar a la extrema derecha provocaron que la presidencia del Parlamento cayese en manos de los socialistas. También ha exigido al senador por designación autonómica que cedieron a Vox que entregue el acta, pero los de Abascal no tienen intención de ceder.

Vox acusa al PP de llamar al transfuguismo

Lo cierto es que, a nivel territorial, en el PP reconocen que van a seguir necesitando a la extrema derecha, una vez sus gobiernos han quedado en minoría. Aunque todos los presidentes populares han defendido que intentarán dialogar y pactar con todos los grupos, en privado asumen que será difícil legislar con la izquierda. Por eso no conviene volar todos los puentes. Además, mantienen su alianza en más de cien ayuntamientos y diputaciones.

Con todo, los de Abascal no rebajan el tono y acusan al PP de "alentar el transfuguismo". Así lo ha dicho este lunes el portavoz del partido, Jose Antonio Fúster, quien ha asegurado que en Vox estaban "viendo movimientos muy raros" y que dirigentes populares "están intentando persuadir a cargos" de su formación para abandonar el partido y recalar en el PP. En Génova, como antes hicieron con Ciudadanos, llevan días abriendo las puertas a "quienes no entienden" la "deriva" de Vox.