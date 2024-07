Primeros plantones de los consejeros de Vox en Murcia y Aragón tras el anuncio de ruptura con el PP 

Los dos consejeros de Vox en el Ejecutivo murciano se han negado a acudir este jueves a la reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio de San Esteban. Una decisión que han tomado después de saber que Fernando López-Miras (PP) ha aceptado el acuerdo con el PSOE para la acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias y Ceuta, en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada este miércoles.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a los presidentes populares de aquellas comunidades en las que gobiernan conjuntamente de romper los acuerdos alcanzados en las autonomías. "Feijóo ha utilizado a los presidentes regionales y sus gobiernos rompiendo de forma arbitraria e interesada una relación de lealtad y colaboración", alegaba Abascal después de que el PP accediera a acoger a 347 menores no acompañados.

La formación ultraderechista considera la postura de Feijóo una traición, pues alega que se había comprometido en un inicio a rechazar el reparto de estos niños y adolescentes. Como respuesta, han convocado de urgencia a su Comité Ejecutivo Nacional en Madrid de cara a analizar los pasos a seguir a partir de ahora.

Los consejeros aragoneses también se ausentan

En el Ejecutivo aragonés también se ha hecho notar el rechazo a la decisión de la acogida por parte del PP. Los socios de la formación de Santiago Abascal, que este jueves tenían previstos varios actos oficiales, han cancelado su agenda política. Entre los ausentes se encuentra Alejandro Nolasco, líder en la comunidad y vicepresidente primero.

Además, ha desconvocado la rueda de prensa que estaba anunciada a las 11.30 horas junto al director general de Desarrollo Territorial, Luis Loren, para informar sobre una iniciativa vinculada con el Camino de Santiago a su paso por Aragón.

Nolasco ha anunciado también que no prevé hacer declaraciones durante todo el jueves. A primera hora, estaban planeadas las declaraciones de la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno autonómico, también de Vox, por el inicio de la reunión del Observatorio Aragonés del Sector de la Automoción; pero, en su lugar, ha asistido finalmente el director general de Política Económica, Javier Martínez.

Vox País Valencià apoyará la decisión de Abascal

La presidenta de Les Corts Valencianes, María Llanos Massó (Vox), ha asegurado que apoyará la decisión que adopte Abascal y el Comité Ejecutivo de la formación en torno a la continuidad del pacto de gobierno regional. La presidenta se desplazará hasta Madrid para participar en la reunión del máximo órgano de dirección de Vox junto al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Barrera.

Massó ha criticado al Partido Popular por su "deslealtad" al permitir la entrada de estos menores en el territorio español, algo que no figuraba en su acuerdo de Gobierno. "No ha sido Vox quien ha propiciado la inestabilidad actual", ha expresado, ya que hay un pacto de gobierno en el que se hablaba de "no propiciar la inmigración ilegal" para evitar "el efecto llamada", ha protestado. En este sentido, ha reprochado al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que haya iniciado "unilateralmente" una crisis interna con la formación de extrema derecha.

En Castilla-León mantienen la normalidad

En Castilla y León, cuatro miembros de Vox en el Ejecutivo autonómico, en concreto el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas y el de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, han participado con normalidad en la reunión del equipo de Gobierno dirigida por el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Por el momento, han anunciado, el vicepresidente de la Junta, los tres consejeros y el resto de altos cargos mantienen sus agendas. La formación ha trasladado que trabajarán con "normalidad" hasta la reunión del partido esta tarde, donde trasladarán el apoyo "sin fisuras" a su líder.

Juan García-Gallardo (Vox) también se ha sumado a las acusaciones por "traición" a Feijóo, algo que ha considerado como una colaboración "con las mafias ilegales del tráfico de personas".