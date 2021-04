Els instruments adormits de Ripoll desperten a l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona

Els instruments adormits de la Portalada de Ripoll han sonat aquest divendres a la Basílica de Santa Maria del Pi, en el concert de cloenda de l’exposició "Despertant Instruments Adormits" que s’ha pogut visitar al Centre d’Artesania de Catalunya de la Generalitat des de l’11 de febrer. Dins el programa musical, s'ha pogut escoltar una peça inèdita, fruit de la troballa d’una partitura en l’important Arxiu Parroquial d’aquesta basílica, que no ha sonat des de fa al menys 700 anys.

Ha estat Antoni Madueño, acompanyat del conjunt L’Incantari (Arturo Palomares, Luzia Samitier i Ana Cerezo), qui han estrenat un cant del segle XIII descobert recentment a l’arxiu de Santa Maria del Pi, un salm que es cantava en la festivitat d’alguns sants i del qual no se'n coneixia l’existència. El pergamí en desús es va utilitzar com a folre d'un quadern, i la partitura va restar amagada a la cara interior durant segles. Es tracta d'un procés habitual de reutilització dels pergamins.

Durant el concert també van interpretar obres dels manuscrits de Ripoll. Al concert han assistit la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, la directora general de Comerç i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, Muntsa Vilalta i també la directora general del Patrimoni Cultural , Elsa Ibar, a més de representants del bisbat i de l’Ajuntament de Ripoll i 120 persones que van omplir l’aforament autoritzat en aquest espai emblemàtic.

Projecte internacional de recreació d'instruments

Aquest concert, així com l’exposició del Centre d’Artesania de Catalunya, formen part de les activitats del projecte "Despertant Instruments Adormits" que lidera l’Ajuntament de Ripoll amb el suport del Programa Europa Creativa, de la Unió Europea, des de l’any 2019. És un projecte internacional de recreació d’instruments musicals de la Portalada romànica del Monestir de Santa Maria de Ripoll i de difusió de les músiques copiades y creades al seu scriptorium en època medieval. Des del 2019 s’han organitzat tallers de recreació dels instruments musicals, concerts, conferencies, exposicions i altres activitats en les quals també hi han participat els socis internacionals del projecte europeu.

El director del projecte és el musicòleg Antoni Madueño, qui defensa que aquest projecte europeu depassa l’àmbit intel·lectual i acadèmic per endinsar-se en una experiència vital amb les generacions que han viscut al voltant del monument durant més de deu segles. Antoni Madueño, el defineix així: "Despertant Instruments Adormits acosta aquestes músiques al gran públic d’una manera insòlita, a través del patrimoni arquitectònic, musical i plàstic, tot esborrant per moments les barreres que el temps i la geografia han precipitat sobre la nostra memòria".