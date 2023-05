Deixem enrere una diada de Sant Jordi històrica després de diverses edicions marcades per la pandèmia. Editors i llibreters han tancat un abril de rècord pel que fa a les vendes, concretament, calculen que durant la jornada massiva del passat 23 d'abril es van vendre un 5% més de llibres que l'any passat.

Amb les dades disponibles en aquests moments, tot i l'embolic d'última hora de la llista dels més venuts de Sant Jordi 2023, tant les setmanes prèvies com les posteriors a la diada, Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Maggie O'Farrell, Regina Rodríguez i Marta Orriols, entre d'altres, van ser els autors de ficció més venuts, mentre que en la no-ficció es van imposar noms com els de La Sotana, Carles Porta i Xavier Sala i Martín.

Repassem els llibres en català més venuts en un abril marcat per un Sant Jordi de rècord.

'32 de març'

L'escriptor i periodista Xavier Bosch torna a París amb la seva última novel·la, 32 de març (Univers), en què s'endinsa en l'amor i el periodisme, els dos eixos temàtics sobre els quals ha construït una obra literària amb gran èxit de lectors. En aquesta història, una agent literària, la Barbara, acabarà descobrint, amb l'ajuda d'un fotògraf, els secrets de la seva àvia, que va sobreviure a l'ocupació nazi de París a la Segons Guerra Mundial.



'De la sabana a Mart. L'economia de la intel·ligència natural'

L'economista i publicista Xavier Sala i Martín explica la història de la intel·ligència humana, així com les seves fites científiques, tecnològiques i socials. Explora la naturalesa de la intel·ligència humana en un context marcat per les idees apocalíptiques que els robots substituiran les persones en molts àmbits del mercat laboral, una visió que no comparteix l'autor. De la sabana a Mart. L'economia de la intel·ligència natural (Rosa dels Vents) repassa les 10.000 generacions que l'humà ha necessitat per fer el viatge des que competia amb els lleons a la sabana fins que va aconseguir enviar naus a Mart.

'Les nostres mares'

'Les nostres mares'. — grup62

La periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà reivindica les dones nascudes als anys 50 a la novel·la Les nostres mares (Proa), premi Sant Jordi 2022. Dedica un capítol a cadascuna d'aquestes dones que van renunciar als somnis perquè les seves filles sí que poguessin triar.

"Hem tingut sempre de referents els pares i hem donat per descomptades les persones que ens han donat les habilitats materials i immaterials per sortir al món [...], però les mares ens han ensenyat com caminar pel món, i això ho hem donat tant per descomptat perquè també com que la feina de cures i la domèstica no té remuneració i, per tant, es tradueix en no tenir valoració social, nosaltres també hem caigut en no valorar-ho", explica en una entrevista a Diari Públic.



'El retrat de matrimoni'

L'autora nord-irlandesa Maggie O'Farrell torna amb la novel·la El retrat de matrimoni (L'Altra), que ens transporta a la Itàlia del segle XVI. La protagonista de la història és Lucrezia, la tercera filla del poderós duc de Mèdici i una noia discreta i independent. Amb només 15 anys, es veurà obligada a casar-se amb Alfonso, el primogènit del ducat de Ferrara, un home amb més ombres que llums i obsessionat amb engendrar un hereu. La traducció ha anat a càrrec de Marc Rubió Rodon.



'Gran enciclopèdia del Barça'

En el terreny de la no-ficció també destaca La gran enciclopèdia del Barça (Blackie books), escrit pels membres de La Sotana (Joel Díaz, Manel Vidal, Magí García, Andreu Juanola i Enric Gusó). És una extensa enciclopèdia de més de 400 pàgines, totalment il·lustrada, que reuneix totes les personalitats i els conceptes claus de la història del Futbol Club Barcelona. Des de Gamper fins a Alexia Putellas, passant per Stoichkov, Cruyff o Amunike.



'La possibilitat de dir-ne casa'

'La possibilitat de dir-ne casa'. — Proa

La possibilitat de dir-ne casa (Proa) és una de les novel·les més esperades de Marta Orriols. Parla sobre una que corresponsal torna a Barcelona després de gairebé vint anys a l'estranger. Vol agafar distància d'una regió de món que l'apassiona i la desgasta, d'una professió que voldria exercir d'una altra manera, i també d'una amistat amb una dona més jove que la porta a qüestionar-se els fonaments de la seva intimitat. Un cop tornada al poble on va créixer, retroba la família, els amics i l'home a qui havia estimat. L'espai familiar es converteix en una font de petites revelacions que l'ajudaran a traçar el seu itinerari vital i a reconèixer la necessitat de pertànyer a un lloc i a unes persones.

'Crims: pecats capitals'

Pecats capitals és el nou llibre de la sèrie Crims amb Carles Porta, publicat per La Campana. Recull set històries reals on el mòbil és un element clau del crim.

Les històries són el segrest de la Mélodie Nakachian en el món de la jet-set de la Costa del Sol; el crim al supermercat Esclat de Mollet del Vallès, on va ser apunyalat el vigilant de seguretat; la desaparició a Canovelles del nadó d'una família a qui feia poc li havia tocat la loteria de Nadal; el cas Febamar a Alcanar, en el qual el propietari d'un concessionari de cotxes i la seva dona són assaltats i torturats fins a la mort; la història del caníbal de Ventas a Madrid o la del monjo shaolin a Bilbao, que havia convertit un gimnàs en un pou dels horrors, i l'assassinat d'Isidre Matas.

'Demà, demà i demà'

Demà, i demà, i demà (Periscopi), de Gabrielle Zevin i traduït al català per Ernest Riera, també ha estat un dels llibres més venuts aquest mes d'abril. És un relat sobre els límits de l'amistat i l'amor, i una oda al refugi que ens ofereix la imaginació.

'Les calces al sol'

Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez, gira al voltant de la Rita Racons, que se'n va als Estats Units a fer d'au-pair sense saber-ho del tot. Un bon dia es troba a l'aeroport de Barcelona preparada per agafar un avió que, teòricament, l'ha de dur a Nova York, on aprendrà anglès durant l'estiu. Però el seu ínfim coneixement de la llengua anglesa la porta, per carambola, fins a Atlanta, a casa dels Bookland, on tindrà cura dels tres fills de la família durant un any sencer.

Els Bookland són l'antítesi del clixé clàssic d'una família americana. Intel·lectuals rematats, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben bé no ho estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits Bookland a viure la vida més enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.