L'èxit de vendes de 'Les nostres mares' i '32 de març' marca un Sant Jordi de rècord

El del 2023 serà recordat com un Sant Jordi de "rècord". Si les aglomeracions durant tot el dia a parades i llibreries ja apuntaven a una diada històrica, la Cambra del Llibre ho ha ratificat amb xifres encara provisionals aquesta tarda. Segons l'entitat, el diumenge ha estat la culminació d'una jornada en què les vendes han crescut progressivament de fa dies. Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Maggie O'Farrell, Eva García Saenz d'Urturi i Elisabet Benavent han estat els autors de ficció més venuts, mentre que en la no-ficció s'han imposat noms com els de La Sotana, Carles Porta, Xavier Sala i Martín, Marian Rojas Estapé i James Clear.

Hi ha hagut un 11,5% de parades més que el 2022

La Cambra del Llibre de Catalunya, institució que agrupa els gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, ha assegurat que ha estat la diada "més participativa" de la història i amb les vendes més altes, amb un creixement superior al 5%. L'entitat donarà a conèixer les xifres definitives una vegada s'hagi computat la venda global, que inclourà les parades.

Sis milions de roses

Pel que fa a la venda de roses, el president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, s'ha mostrat satisfet pel ritme de venda en aquesta jornada. De fet, el col·lectiu preveu superar els sis milions de roses venudes, la qual cosa suposaria la xifra més alta de transaccions un diumenge de Sant Jordi.



Guillén ha valorat que bona part del públic hagi apostat per comprar "les roses d'autor" que ha proposat cada floristeria, així com l'eliminació de bona part del plàstic. Dels sis milions de roses previstes, el Gremi explica que prop d'un 40%, entre 2.300.000 i 2.500.000, corresponen a la venda professional mentre que el 60% restant pertany és de parades de roses muntades al carrer per particulars i entitats.



Un 25% més de signatures d'autors

A Barcelona, el nombre de parades ha escalat fins a les 320, un 11'5% més que l'any passat, repartides en onze zones de set districtes (Passeig de Gràcia; Gràcia; Poblenou; Sant Andreu; Les Corts; Ciutat Vella -amb la recuperació d'un espai emblemàtic com Les Rambles-, i Sarrià). També s'ha donat un augment del 25% en les signatures d'autors.

A aquests espais cal sumar-hi un centenar de llibreries de la ciutat, que han comptat amb una parada davant de l'establiment des de divendres. El fet que el Dia del Llibre i la Rosa hagi caigut en diumenge també ha beneficiat la participació i la venda i ha facilitat la mobilitat dels ciutadans i que la diada s'hagi pogut celebrar de manera molt participativa arreu, segons detalla en un comunicat la Cambra del Llibre.



El secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, Marià Marín, ha assegurat en declaracions a l'ACN que aquest any "ha superat qualsevol expectativa": "Hem fet el Sant Jordi més gran". L'exemple més clar ha estat la superilla literària de Barcelona, "pleníssima de gent" des de primera hora i que ha proposat expandir en edicions futures amb nous espais a la ciutat.

Els més venuts, només el 5% del total

En la ficció català, s'han imposat els llibres Les nostres mares (Proa), de Gemma Ruiz; 32 de març (Univers), de Xavier Bosch (Univers); El retrat de matrimoni (L'Altra), de Maggie O'Farrell; Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent; i Demà, i demà, i demà (Periscopi), de Gabrielle Zevin.



En conèixer la notícia que Les nostres mares ha estat el títol del dia en català, Gemma Ruiz s'ha mostrat en declaracions a l'ACN "molt agraïda" però ha volgut recordar que "els més venuts només són el 5% del total que es ven per Sant Jordi". "Avui guanyem tots", ha afegit. També ha assegurat que ha rebut "molt afecte" en un dia "molt bonic". "Són les llibreries les que fan moure el llibre, un agraïment per a elles", ha assegurat a l'ACN.

En castellà, destaquen els volums El ángel de la ciudad (Planeta), d'Eva García Saenz d'Urturi; Cómo (no) escribí nuestra historia'(Suma), d'Elisabet Benavent; El retrato de casada (Libros del Asteroide), de Maggie O'Farrell; El cuco de cristal (Suma), de Javier Castillo; Hijos de la fábula (Tusquets), de Fernando Aramburu.



Quant a la no ficció, el títol més venut ha estat la Gran Enciclopèdia del Barça (Blackie Books), de La Sotana; seguit de Crims: Pecats capitals (La Campana), de Carles Porta; De la sabana a Mart (Rosa dels Vents), de Xavier Sala i Martín; Mitologia dels països catalans (Efados), de Daniel Rangil; i Si la memòria no ens falla' (La Vanguardia), de Quim Monzó i Sergi Pàmies.



En castellà lidera el rànquing Cómo hacer que te pasen cosas buenas (Espasa), de Marian Rojas Estapé; Hábitos atómicos (Diana), de James Clear; Encuentra tu persona vitamina (Espasa), també de Marian Rojas Estapé; El amor comienza por ti (Planeta), de Curro Cañete; i Una historia compartida (Plaza & Janés), de Júlia Navarro.