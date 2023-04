Un Sant Jordi com els d'abans

Després d'un Sant Jordi virtual, d'un amb mascaretes, restriccions i gel hidroalcohòlic, i d'un darrer amb un ruixat i una pedregada que gairebé va deixar els paradistes fora de joc, enguany sembla que tots els planetes s'han alineat. És diumenge, el sol banya de llum els carrers guarnits del centre de Barcelona i la temperatura primaveral convida a vestir mànigues curtes, vestits i, fins i tot, pantalons curts.

"La gent té ganes de sortir i celebrar, especialment per tot el que hem viscut en els darrers anys"

"Ha estat impressionant. La gent té ganes de sortir i celebrar, especialment per tot el que hem viscut en els darrers anys", ha apuntat la Malva, membre de l'equip de comunicació de l'editorial Triangle. La seva parada, situada a Les Rambles, cantonada amb carrer Pintor Fortuny, estava muntada des de les sis del matí, però quan ella hi ha arribat, a tres quarts de deu, el carrer ja estava "ple de gom a gom". "L'activitat és frenètica, però estem molt contents", ha afegit.



Després de l'experiència de 2022, Barcelona ha apostat de nou per la superilla literària, que s'estén per Gran de Gràcia, passeig de Gràcia i continua per Les Rambles. Els talls del trànsit han permès que tant els locals com els visitants gaudeixin d'un espai més ampli per passejar, malgrat les aglomeracions. Totes les opinions, però, no han estat favorables. En José Luis i la Carmen, una parella de barcelonins de tota la vida, ha explicat que "per passeig de Gràcia s'hi podia caminar, però era molt difícil acostar-se a les paradetes de llibres que estaven al mig".

Centenars de persones passejant per la superilla literària de Passeig de Gràcia de Barcelona per Sant Jordi. — Jordi Borràs / ACN

Llums i ombres d'un dia, si més no, molt especial per als catalans i per a totes aquelles persones que s'han acostat a celebrar la diada al cor de la ciutat comtal. La Núria i en Toni, una parella eixerida que rondava els trenta anys, ha baixat expressament a Barcelona des de Terrassa per aconseguir una única firma, la d'en Carles Porta. En Toni és fan de l'exitosa sèrie de TV3, Crims, perquè narra "històries que passen però que no s'expliquen diàriament" i que la manera en què el periodista ho fa, "li crida molt l'atenció". Amb el llibre Crims: Pecats Capitals sota el braç, només portaven deu minuts a la llarga cua, però, per sort, creuen que avançava força ràpid.



Els llibres més destacats

A banda de Carles Porta, els tres escriptors al peu del canó han estat la guanyadora del Premi Sant Jordi, la periodista Gemma Ruiz, per Les nostres mares; la guanyadora del Premi Josep Pla, Gemma Ventura, per La llei de l'hivern, i el vencedor del Premi Ramon Llull, Andreu Claret, per la novel·la que parla de l'exili, París érem nosaltres.

Els seus llibres són els que més han sonat arreu de les paradetes, però en Nacho, encarregat de la llibreria La Central del barri del Raval, ha apuntat que el llibre que més li han demanat és Si la memòria no ens falla, dels cèlebres autors Quim Monzó i Sergi Pàmies. A la pregunta de si creu que és un Sant Jordi de rècord ha respost que "encara no ho sap", però que de moment "pinta molt bé" i que la primera hora "ha començat amb molta força".



A la paradeta de l'editorial Triangle, d'altra banda, han venut molts llibres enfocats al turisme. "Hem fet molta venda a turistes, però sorprenentment molts estaven informats de què significava el dia de Sant Jordi", ha explicat la Malva. En Dave i la Dona, per exemple, dos estrangers que visitaven la capital catalana per primera vegada, han sabut assimilar-lo a un "Saint Valentine's Day" català.



La rosa vermella, la protagonista

Pel que fa a la venda de roses, "la guanyadora indiscutible està sent la vermella", ha subratllat la Irati, una de les venedores de la floristeria Au Nom de La Rose Barcelona. Mentre contestava les preguntes continuava muntant rams de flors, amb una velocitat i una precisió mecàniques. La seva parada es trobava a La Rambla Catalunya, cantonada amb carrer València, i no es podia permetre parar.

Quant als preus, la Irati ha afirmat que no els ha augmentat respecte a l'any passat. En canvi, la Remei, una de les treballadores de DADAflor, amb parada al bell mig de passeig de Gràcia, ha reconegut que a causa de la inflació "han hagut d'incrementar una mica els preus, però amb molta prudència". Tanmateix, la Remei ha remarcat que són un taller d'art floral que fan rams personalitzats, "no una floristeria a l'ús", i que, per tant, els preus poden variar d'acord amb els desitjos del client.



Amb tot, el Sant Jordi 2023 s'ha presentat com una Diada com cal, com les anteriors a la pandèmia, amb milers de visitants que estan gaudint de la jornada més bonica de l'any i amb tota la previsió de pulveritzar rècords.