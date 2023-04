Totes les afectacions de trànsit durant la diada de Sant Jordi a Barcelona 

Barcelona tornarà a convertir-se aquest diumenge en capital del llibre i la rosa amb la superilla literària de Sant Jordi, que passarà pels principals carrers i avingudes de la ciutat (Gran de Gràcia, passeig de Gràcia i Rambles). Aquest format, estrenat fa dos anys, comportarà una sèrie de canvis en la mobilitat durant aquesta jornada, que floristes, llibreters i flequers esperen que sigui de record. Barcelona comptarà amb 4.100 punts de venda de flor, gairebé 1.000 de llibres i una vintena de flequers.

L'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Domènec Escarré ha explicat que el trànsit a la superilla literària de Sant Jordi es tallarà des de dissabte a les 22.00 hores fins la matinada de dilluns. Escarré preveu que la normalitat es recuperi progressivament a partir de les 4:00 hores.

La superilla literària passarà pels carrers Gran de Gràcia, passeig de Gràcia i continuarà per les Rambles. Aquestes tres vies estaran tallades al trànsit. El passeig de Gràcia estarà perimetrat des de la Gran Via fins a la Diagonal, i des de Pau Claris a Balmes. També estarà tallada la Rambla de Catalunya i altres vies properes a la zona.

En roda de premsa, Escarré ha explicat que el dispositiu de la Guàrdia Urbana per la celebració de Sant Jordi a Barcelona serà "complex". En total, es mobilitzaran 275 agents de la Guàrdia Urbana, prop de 330 auxiliars i una infraestructura amb 230 barreres de formigó New Jersey.

Prohibit aparcar i circular a partir de dissabte

Des de dissabte a les 8:00 hores es prohibirà l'estacionament a la zona de la superilla, tant a vehicles de quatre rodes com de dos a la calçada i a les voreres. Posteriorment, a partir de les 22:00 hores, es tallarà el trànsit perquè els paradistes puguin accedir diumenge a les 6:00 hores a muntar les parades.

S'ha arribat a un acord amb el Gremi de Pàrquings públics perquè alguns d'aquests aparcaments puguin tenir accessos oberts al voltant de la superilla. Mentre duri el tall pel trànsit, per l'interior de la zona, no hi podrà circular cap tipus de vehicle privat ni veïns, bicicles ni vehicles de mobilitat personal. Les estacions del servei de lloguer de bicicletes públic estaran anul·lades

Els veïns de la zona de la superilla, a més, hauran de d'utilitzar uns contenidors diferents dels habituals ja que es retiraran els contenidors tradicionals dels carrers.

Per tot plegat, la Guàrdia Urbana recomana a la ciutadania que es desplaci en transport públic o a peu per accedir a la zona de la superilla literària.