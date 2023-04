L'esmorzar literari de l'Ajuntament dona el tret de sortida a Sant Jordi a Barcelona

Escriptors i editors han assistit aquest matí al tradicional esmorzar literari de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de la diada de Sant Jordi al Palau de la Virreina. Desenes de personalitats del món polític, social i cultural s'han trobat per donar el tret de sortida a la jornada en un acte presidit per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la pregonera d'enguany, l'escriptora Gemma Ruiz.

Colau ha reivindicat Sant Jordi com "la festa més bonica del món"

En una breu intervenció, Colau ha reivindicat Sant Jordi com "la festa més bonica del món" i ha fet valdre tot el sector literari que viu a la ciutat: "Ens mereixem aquest dia més que mai". Al seu torn, Ruiz ha elogiat la diada com una festa "única" dins el sector, però ha denunciat les "condicions" en què treballen els escriptors del país. Amb el seu llibre Les nostres mares, la periodista i escriptora s'ha fet enguany amb el premi Sant Jordi de novel·la.

L'esmorzar dels escriptors i editors ha reunit unes 200 personalitats del món de la cultura, especialment autors i editors, entre ells Carlota Gurt, Jordi Cabré, Melcior Comes, Ponç Pons, Salvador Macip, Julià Guillamon i Gemma Ruiz, entre molts altres. També hi eren convidats vinguts de fora, com la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i l'escriptor i guionista David Trueba i l'escriptor Marcos Giralt Torrente.

A diferència de l'any passat, quan la trobada es va haver de celebrar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona per l'amenaça de pluja, enguany l'esmorzar ha tornat al pati del Palau de la Virreina.



L'encontre entre bona part del sector editorial dona un any més el tret de sortida a la diada de Sant Jordi a la capital, mentre la Rambla comença a bullir de gent.