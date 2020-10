Els Mossos condecoren 423 agents per la seva actuació en les protestes post-sentència

Els Mossos d'Esquadra han condecorat 423 agents, entre ells 140 de la Brigada Mòbil (Brimo) i 6 de mediació, per la seva participació en els diversos dispositius en les protestes contra la sentència del judici de l'1-O contra els líders independentistes, segons ha avançat El País i ha pogut confirmar l'ACN. La mobilització al carrer va començar el 14 d'octubre de l'any passat, el dia en què el Suprem va anunciar la sentència, i va durar diverses setmanes. Les insígnies les proposa el director de la policia i les firma el conseller de l'Interior, en aquest cas el cessat Miquel Buch.



En total, els Mossos han atorgat 724 condecoracions als agents per les actuacions del 2019, que no es van poder lliurar el Dia de les Esquadres perquè els actes es van suspendre al març d'enguany per la pandèmia de la Covid-19. Segons informa El País entre els condecorats també hi ha integrants de les ARRO -àrea de recursos operatius, l'altra unitat antiavalots dels Mossos-, una unitat a cavall entre l'ordre públic i la seguretat ciutadana, a més d'agents dels serveis d'informació. També es preveuen condecoracions a membres de la Policia Nacional, encara que no totes estarien vinculades a l'actuació durant les protestes. Enguany, el Ministeri de l'Interior també ha guardonat una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra.

L'actuació policial durant les protestes contra la sentència va ser molt qüestionada, com a conseqüència de la violència emprada -es van registrar més de 600 persones ferides i es van gravar moltes actuacions irregulars- i el més de centenar de detencions practicades. De fet, quatre persones van perdre un ull per l'impacte de projectils policials (bales de goma o de foam). Desenes de manifestants encara estan pendents de judici, mentre que diversos detinguts van denunciar maltractaments policials.