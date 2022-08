Els Mossos investiguen 58 punxades a l'oci nocturn

Els Mossos d'Esquadra han rebut un total de 58 denúncies per punxades en entorns d'oci, segons ha apuntat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en declaracions a Rac1. Elena ha afirmat que el cos està en contacte amb la policia espanyola i també amb altres policies europees, particularment la francesa, per determinar amb precisió quina és la causa o el mòbil que hi ha al darrere d'aquest fet. En tot cas, per ara en cap dels casos registrats consta que s'hagi produït cap delicte després de la punxada ni tampoc s'ha determinat què s'injecta a la víctima.

El cos està en contacte amb la policia estatal i la francesa

Elena ha reiterat que en cas de patir una punxada cal avisar els responsables del local, si és el cas, i denunciar-ho. La Generalitat va actualitzar recentment els protocols per fer front a aquesta nova faceta de les violències masclistes. Que la víctima vagi a un centre sanitari el més aviat possible, que se li facin anàlisis toxicològiques i se li ofereixin recursos per l'acompanyament i la denúncia estan entre les principals recomanacions.



De moment no hi ha hagut cap detenció dels autors i només una identificació, però les expertes insten a no sobredimensionar aquesta nova faceta de les violències masclistes i assenyalar qui en són els responsables per tal de no alimentar encara més el relat del terror sexual i provocar una limitació dels moviments de les dones.

"Les víctimes són dones i això no és per què sí. L’objectiu és provocar que l’espai públic sigui un espai hostil, col·locar-nos on ens vol el sistema: tancades a casa", afirma Raquel Gómez, responsable de l’Àrea de Violències Masclistes del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS), un programa de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.