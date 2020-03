Els municipis fronterers viuen amb calma el primer dia de bloqueig entre l'Estat espanyol i França

A la mitjanit d'aquests dimarts ha entrat en vigor el tancament de les fronteres terrestres espanyoles. Els controls fronterers s'han restablert i només poden entrar a l'Estat els ciutadans espanyols, residents, treballadors transfronterers i casos acreditats de necessitat o força major. El pas de mercaderies segueix obert.



A La Jonquera, els controls policials s'han establert al peatge de l'autopista AP-7, la principal via de connexió amb França, i al de la N-II, al nucli del Pertús. En ambdós punts, els Mossos d'Esquadra han confirmat que no s'han produït incidències i han destacat la tranquil·litat amb què es desenvolupa el dispositiu i la bona actitud dels conductors, segons informa Efe.



L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez Juli, ha explicat a Públic que la mesura s'està aplicant sense "cap tipus d'afectació", que no s'han produït retencions i que un dels efectes és la reducció del trànsit al municipi. "Hi ha menys gent al carrer, només persones que surten a fer compres puntuals", ha afegit la batllessa.

Continuen les cues de francesos als estancs del Pertús, que obliguen a l'actuació dels cossos policials per garantir el compliment de les mesures sanitàries i de seguretat.

Des de les 12 del migdia s'ha sumat a la mesura l'entrada en vigor de l'ordre de confinament del Govern francès, que prohibeix la circulació de cotxes amb l'Estat i tan sols permet l'accés a Espanya en casos molt similars als del decret espanyol. Això ha reduït encara més l'afluència de vehicles en els punts fronterers.



Tot i l'entrada en vigor dels controls, s'han continuat formant cues de francesos als estancs del Pertús, igual que durant el cap de setmana. Des de primera hora, desenes de francesos es concentraven als establiments per adquirir tabac a un preu més econòmic, segons informa l'ACN. El sergent de la Policia Local de la Jonquera, Alonso Caballero, ha lamentat que en aquestes cues no es respectés la "distància de seguretat" i per això han hagut de destinar una patrulla per "fer complir les restriccions sanitàries".



Caballero ha explicat que la situació és complicada perquè els clients "venen amb el seu vehicle particular, aparquen a la part francesa, creuen la vorera i ja estan a territori espanyol", de manera que es fa més difícil complir amb les restriccions. De cara a demà, estudiaran implementar altres mesures per complir amb les recomanacions sanitàries i de seguretat.

Les restriccions frontereres, emmarcades en l'actual estat d'alarma a l'Estat, estaran vigents fins que aquest conclogui. Així ho va anunciar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un roda de premsa aquest dilluns, en què no va descartar que calgui tancar més endavant les fronteres aèries i marítimes.



L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha valorat positivament en una conversa amb Públic la manera en què s'ha aplicat el restabliment dels controls fronterers, i ha donat per superades les preocupacions inicials del consistori. Entre elles es comptaven si es podria garantir el pas dels treballadors transfronterers i de pacients a l'Hospital de Cerdanya, que atén tant a catalans com a francesos. "Tot això està resolt i en aquest sentit s'han donat directrius clares als cossos de seguretat", ha celebrat Piñeira.



"Som un dels llocs de Catalunya on la frontera és més porosa i on hi ha més intercanvis", ha afegit l'alcalde, i ha recordat que el fet que tant Espanya com França hagin imposat restriccions als desplaçaments provocarà una necessària "reducció de fluxos i mobilitat".



Situació de normalitat a l'Hospital de Cerdanya

El tancament de fronteres a banda i banda dels Pirineus no afecta l'Hospital de Cerdanya, l'únic centre transfronterer a Europa. Fonts de l'hospital expliquen a Públic que l'accés tant del personal sanitari com de pacients està garantit, ja que ambdós països permeten els desplaçaments per motius laborals o de salut. En aquest sentit, les mesures preses a banda i banda dels Pirineus són "simètriques".



Aquest centre ha aplicat el mateix protocol que segueixen la resta d'hospitals a Catalunya, i de moment només han fet el test de coronavirus a sis pacients, que han donat negatiu.

"Vam apel·lar al civisme i a la responsabilitat, i sembla que aquest missatge s'ha entès. El gruix de gent ha tornat cap a les primeres residències", ha afirmat l'alcalde de Puigcerdà en relació als barcelonins que van dirigir-se a la Cerdanya el cap de setmana.

Després que el cap de setmana es visqués una "situació absurda" amb la pujada de moltes famílies de Barcelona a les segones residències, fet que va fer témer un increment dels contagis i la saturació dels centres sanitaris de la zona, la prohibició dels desplaçaments ha permès el retorn a la normalitat. "L'afluència a l'hospital ha baixat, ja que tornem a tenir la població habitual a la Cerdanya", apunten des de l'hospital.



L'alcalde de Puigcerdà ha volgut posar èmfasi en què ara la població només es dirigeixi als centres sanitaris si és "totalment imprescindible". Així mateix, Piñeira ha constat que l'augment de població que es va donar el cap de setmana "ha revertit moltíssim" i ha volgut recordar que "els recursos sanitaris i assistencials de la Cerdanya estan dimensionats per atendre els residents".



"Vam apel·lar al civisme i a la responsabilitat, i sembla que aquest missatge s'ha entès. El gruix de gent ha tornat cap a les primeres residències", ha conclòs Piñeira.