L'Hospital del Mar detecta que els pacients amb Covid-19 que acaben a l'UCI s'han agreujat més ràpid, en tres o quatre dies mentre que abans, en general, podien estar una setmana a planta, indica el cap de Medicina Intensiva del Mar, el doctor Joan Ramon Masclans, a l'ACN. Actualment, un 30% dels pacients ingressats a l'hospital per Covid estan a l'UCI, mentre que en anteriors onades eren prop del 20%. Aquests canvis s'associen en el temps amb el domini de la variant britànica. L'edat mitjana tendeix a baixar i se situa en la franja de 50-60 anys, mentre que abans se situava més en la de 60-70 anys. Masclans demana no baixar la guàrdia en les mesures de reobertura, perquè amb 500 pacients a les UCI de Catalunya, el marge és "molt petit".

El doctor Masclans assenyala que, si bé l'edat dels pacients ingressats a l'UCI és força variable, en les darreres setmanes ha tendit a baixar; ara, el 40% dels pacients en aquest hospital tenen menys de 60 anys. Un dels factors pot ser la vacunació en els grups de més edat o en pacients de risc, que explica la baixada dràstica de casos en les residències o en les persones més grans.



Un altre canvi que estan notant en les darreres setmanes és una major proporció de pacients a les UCI respecte als que estan a planta que en altres onades, quan no arribaven al 20%. Ara els pacients crítics són un 30% respecte al total d'ingressats per Covid-19 i s'ha arribat en algun moment al 40%. "El mecanisme és aquest: són pacients que ingressen a planta i empitjoren més ràpidament", destaca.



"L'única novetat és la soca britànica, que primer es va dir que es transmetia més però no necessàriament es combinava amb més gravetat. No tenim més explicació que en alguns casos pugui provocar més gravetat. Per la pròpia soca o bé que determinades persones puguin ser més susceptibles a generar inflamació i hi pugui haver condicionants genètics", sospesa el cap de crítics del Mar.



Alerta als hospitals davant de les mesures de reobertura

El doctor Masclans demana que les mesures de reobertura no es confonguin a baixar la guàrdia perquè la situació als hospitals és molt tensa, amb pacients en UCI esteses, és a dir, ingressats en espais que s'han reconvertit per a les cures intensives, però que en realitat no ho són, com de semicrítics o de recuperació postquirúrgica, i amb els mateixos professionals o companys d'altres especialitats.

Viure després de l'UCI

El cap de Medicina Intensiva del Mar fa notar que els pacients que surten de l'UCI tenen seqüeles, tot i que des dels hospitals intentin aplicar mesures preventives, com fisioteràpia precoç o reduir l'ingrés si és possible. És el conegut com a 'síndrome post-UCI', causat pels dits d'allitament o pels propis fàrmacs, entre altres.



A més, la Covid no només afecta els pulmons, sinó altres òrgans, que hauran de recuperar la normalitat. Les seqüeles, que poden ser físiques i psíquiques, com trastorns del son o estrès, van millorant amb el temps, però els pacients necessiten atenció especialitzada. "L'UCI no és només vida o mort. Per sort la majoria sobreviuen però hi passen molts dies i aquest dies passen factura", reflexiona el metge intensivista.

La pandèmia es manté estable tot i una lleugera pujada

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya (l'Rt) ha pujat a 1,03, una centèsima més aquest dimecres, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa en 5 punts, fins a 287, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies torna a pujar i passa de 277,33 a 279,09. S'han declarat 1.784 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 597.482. S'ha informat de 12 noves morts, amb un total de 21.824 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.626 pacients ingressats als hospitals, 4 menys que en el balanç anterior, i 507 persones a l'UCI, sis més que fa 24 hores.