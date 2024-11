Els pagesos de Gavà i Viladecans preveuen pèrdues de fins el 90% per les pluges d'aquest dilluns

Els pagesos de Gavà i la part baixa de Viladecans temen perdre fins el 90% de la collita d'hivern per les fortes pluges d'aquest dilluns. Els conreus més afectats seran els de raves, espinacs, bròquils i coliflors, on no es podrà collir pràcticament res, i els calçots només es podran collir si l'aigua marxa en els pròxims tres o quatre dies màxim.

"L'afectació ha estat molt gran. La setmana passada ja van caure uns 100 litres i l'aigua d'ahir ja no la vam poder assumir", ha lamentat Josep Panyella, president de l'Agropecuària de Gavà. Panyella ha reclamat que s'escoltin les demandes dels pagesos i s'executin les inversions necessàries per evitar les inundacions periòdiques. "S'ha de pensar en la pagesia si no es vol que desaparegui", ha afegit.

L'endemà del fort episodi de pluges, que va deixar quantitats superiors als 100 litres a tot el Parc Agrari del Baix Llobregat, bona part dels camps de cultiu de Gavà continuen amb un pam d'aigua. Josep Panyella explica que en cosa de 20 minuts van quedar completament inundats i que, com ja es habitual, està costant treure tota l'aigua acumulada. "Tenim un cargol d'arquímedes per evacuar l'aigua d'unes 1.000 hectàrees i així és impossible", ha criticat.

Panyella assegura que els pagesos de Gavà i els de la part inferior de Viladecans perdran pràcticament tota la collita d'hivern. Es pot salvar, si l'aigua marxa ràpid, part de la collita de calçot i la de carxofa, que aguanta millor l'acumulació d'aigua.

A la resta del Parc Agrari les afectacions han estat menors. Al Prat de Llobregat i a la part alta de Viladecans, per exemple, el Josep Cases ha pogut salvar les seves carxoferes. Explica que els va agafar la pluja treballant al seu camp de Viladecans i que van marxar ràpidament perquè ja van intuir que l'aigua podia fer mal. "El primer és la seguretat i ja es veia que allò no era normal", afegeix.

Explica que al tornar ja van trobar els camps completament inundats i que han treballat fins ben entrada la matinada per evacuar l'aigua fent rases. Tot i que les plantes van quedar sota l'aigua, confia que no s'hagin vist afectades i que puguin salvar el 100% de la collita.

Josep Cases critica que la riera de Viladecans, com han vingut denunciant, estava molt bruta i que això va fer que es desbordès inundant els camps. Els pagesos de la zona afirmen que ningú els escolta i que quan passen les coses "tothom es lamenta". En aquest sentit, per exemple, Panyella recorda que les inundacions a la zona són habituals i fins que no es posi un segon cargol d'arquímedes no es resoldran els problemes.