Els països àrabs reclamen a la UE des de Barcelona que aturi "la impunitat" d'Israel: "Ja n'hi ha prou"

Una quarantena d'estats han assistit aquest dilluns a la reunió ministerial anual de la Unió pel Mediterrani (UpM) a Barcelona per abordar l'escalada del conflicte al Pròxim Orient per l'ampliació de la guerra d'Israel al Líban, mentre l'exèrcit israelià manté l'ofensiva a Gaza.

En l'inici de la reunió aquest matí, el ministre d'Exteriors de Jordània i copresident de la UpM, Ayman Safadi, ha reclamat als seus homòlegs europeus que aturin "la impunitat" d'Israel avisant que no només està vulnerant el dret internacional, sinó també els "valors europeus". "Ja n'hi ha prou", ha dit Safafi, que veu en joc la "credibilitat" de la Unió Europea en acció exterior.

En una línia similar, el ministre d'exteriors de Bahrain, Abdullatif bin Rashid Alzayani, ha advertit que la guerra a Gaza i el Líban tindrà "repercussions" a Europa: "La seguretat d'Europa i la del Pròxim Orient estan estretament vinculades".

L'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha assegurat que la guerra a Ucraïna no ha reduït el "compromís" del bloc europeu amb la regió i ha reiterat la seva petició per a un alto el foc i per aturar "el cicle de contraatacs". Israel ha bombardejat objectius militars a l'Iran aquest cap de setmana. "No ens podem permetre una escalada que vagi a més", ha alertat Waleed Abdulkarim El Khereiji, viceministre d'exteriors de l'Aràbia Saudita.

Segona reunió des de la guerra a Gaza

La Unió per a la Mediterrània és una organització intergovernamental que engloba els estats membre de la Unió Europea i 16 països del sud i l'est de la Mediterrània. Entre ells, Israel i Palestina. Com l'any passat, les autoritats israelianes no han enviat cap representant a Barcelona, mentre que els palestins han enviat Varsen Aghabekian Shahin, la ministra delegada d'afers exteriors.

El conflicte araboisraelià ja va marcar l'última reunió de ministres de la UpM, que es va celebrar poques setmanes després dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre. En la sessió inicial de la reunió d'aquest dilluns, tant Borrell com Safadi s'han centrat en la necessitat "d'implementar la solució dels dos estats".

A més d'avançar en els "consensos" per aconseguir la "pau i l'estabilitat" a la regió, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha defensat que els països europeus i àrabs donin suport a l'autoritat palestina per a "l'estabilització" i la "reconstrucció" de Gaza. "És la situació humanitària més greu des de la Segona Guerra Mundial", ha constatat Borrell

Reforma de la UpM

La UpM s'ha ofert per contribuir en la reconstrucció de Gaza i el sud del Líban, però ha demanat més recursos als estats membre. Borrell ha afirmat que els europeus volen "reforçar" la UpM, però ha reclamat al secretari general de l'organització que "impulsi la seva reforma".

Ara bé, el secretari general de la UpM, Nasser Kamel, ha assegurat que ja ha implementat una primera reforma de l'organització per millorar la seva "eficiència" i ha insistit que necessiten més recursos.