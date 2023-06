Els partits independentistes s'emplacen a explorar un "front comú" a les eleccions generals

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va iniciar dimecres els primers contactes amb els principals partits independentistes i sobiranistes per concretar la proposta on instava a l'independentisme a articular un "front democràtic per defensar Catalunya" de cara al 23-J. Després d'una primera ronda de reunions amb Junts, la CUP, els Comuns i el seu propi partit, ERC, Aragonès ha emplaçat els grups a seguir treballant per a trobar les "fórmules concretes de col·laboració, amb una mirada llarga i de fons".

L'objectiu de tot plegat és construir un front comú contra la dreta i l'extrema dreta de cara a les eleccions generals anticipades que Pedro Sánchez va convocar per sorpresa per al 23 de juliol. Pel que sembla, tots els partits comparteixen aquesta voluntat, però encara s'ha de definir la fórmula concreta. ERC no vol una llista unitària, tal com va plantejar dilluns Junts, que vol un front independentista sense els Comuns. Per la seva banda, la CUP ja ha avisat que "a correcuita" no es pot trobar solucions a problemes "que són profunds".



Junqueras tanca la porta a una llista unitària

La primera reunió d'Aragonès ha estat amb el president d'Esquerra Republicana , Oriol Junqueras, on també hi han participat els líders d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové i Marta Vilalta. En la roda de premsa posterior a la trobada, el líder republicà ha tancat la porta a una llista unitària, dient que és una fórmula que "forma part del passat". En canvi, és partidari d'un front unitari per arribar a "acords programàtics de mínims" entre els partits "a favor del dret a l'autodeterminació i l'amnistia".



Per "contribuir" a un marc d'acords per a les eleccions espanyoles, Junqueras ha defensat que la presidència del Parlament l'ocupi "algú de Junts" i que es prioritzin els acords independentistes per als acords municipals i supramunicipals. "Quan el país és atacat des de l'extrema dreta, la millor resposta és reforçar les institucions de Catalunya, també la presidència del Parlament", ha afirmat.



Una "oportunitat" per "recuperar confiances"

A la tarda, Aragonès es va reunir amb la presidenta de Junts, Laura Borràs, el secretari general, Jordi Turull, i el portaveu al Parlament, Albert Batet. Després de la reunió, a la sala de premsa del Parlament, Borràs va detallar que a la trobada amb el president de la Generalitat no s'ha descartat "res", tampoc la opció d'una llista conjunta de cara al 23-J.

Junts creu que ara hi ha una "oportunitat" per refer les confiances entre independentistes, també a Catalunya. La líder del partit també ha admès "el desànim generalitzat" i "la falta de credibilitat" de les forces independentistes.

"A correcuita" no se solucionen uns problemes que "són profunds"

Per la seva banda, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha advertit que "no es pot pretendre solucionar en un mes i mig el que no s'ha fet en dos anys". En una roda de premsa posterior a la reunió, la cupaire va avisar que "a correcuita" no se solucionen uns problemes que "són profunds", i va afegir que en una trobada després de "mesos de desavinences" no se solucionarà la situació.

Els cupaires, representats per Reguant, Dolors Sabater i Maria Sirvent, també van traslladar a Aragonès la seva "preocupació" pels resultats electorals de l'independentisme.