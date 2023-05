PSC i Comuns titllen de derrotista a Aragonès mentre Junts supedita el front unitari a la independència

PSC i Comuns s'han mostrat crítics amb el missatge institucional de Pere Aragonès, que en la primera compareixença després del 28-M ha donat per fet que les eleccions generals suposaran la formació posterior d'un Govern entre PP i Vox a l'Estat i ha cridat a refer la unitat del sobiranisme. Per contra, Junts ha recollit la mà estesa i s'ha mostrat disposat a explorar l'opció del "front democràtic", tot i que posant en primer terme la independència.

Tant el PSC com els comuns es plantegen com a alternativa

Tant el PSC com En Comú Podem consideren que el missatge d'Aragonès preveu una derrota d'ERC i s'han plantejat com a alternatives. "Quin error més greu que avui Aragonès s'hagi donat per derrotat abans del 23-J. ERC continua sense projecte per a Catalunya", ha afirmat la portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero. "Sortim a guanyar les eleccions per fer possible un govern progressista i barrar el pas a la dreta i l'extrema dreta", ha conclòs.



D'altra banda, el portaveu dels comuns David Cid ha llançat un missatge similar: "Pere Aragonès surt a perdre les eleccions generals a Catalunya, nosaltres a guanyar-les!"

Junts ho accepta si és per "avançar cap a la independència"

Junts ha valorat més en detall la proposta d'Aragonès, que ha afirmat que "l'hora és greu i cal defensar Catalunya" en un missatge des de la Galeria Gòtica de la Generalitat. La proposta del president és articular un "front democràtic" unitari de les forces sobiranistes, sense concretar si això passa per tirar endavant la proposta de llista unitària de l'independentisme que dilluns va fer Junts i que, en principi, els republicans descarten.

Dilluns, Junts va proposar una llista independentista unitària

El secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha mostrat disposat a reunir-se "demà mateix" amb Aragonès, "si la proposta de rectificació per avançar cap a la independència és sincera". Ha assenyalat que Junts "fa temps" que planteja demandes similars, fins ara no ateses per ERC.



L'expresident Carles Puigdemont s'ha sumat a les reaccions: "Reunim-nos, retrobem-nos i proposem al conjunt del país una estratègia compartida. Però per a la independència, és clar. Per a d'altres coses, no cal que perdin el temps", ha dit.