Els partits treuen els pesos pesants en una jornada central de campanya en què es diputen la marca del vot útil

Els partits premen l’accelerador en la jornada de l'equador de la campanya electoral i aquest dissabte han desplegat els seus pesos pesants per intentar fer arribar els missatges a l’electorat amb la màxima potència. A la vegada que totes les formacions intenten disputar-se l’atribució de "vot útil".

PSC

"Cal concentrar tot el vot d'esquerres en el PSC"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha participat en dos actes de campanya -aquest matí a Salou i a la tarda el tenia previst a Lleida- acompanyant el candidat dels socialistes catalans, Salvador Illa, que també ha comptat amb el suport de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i del primer secretari del partit, Miquel Iceta, ara ja com a ministre del Govern espanyol. Sánchez ha fet una crida a concentrar "tots els vots d'esquerres" el 14-F en el PSC. Sánchez ha dit que el canvi "només és possible amb Illa". Ha dit que "tot el que és dolent s'acaba, com l'etapa del PP al govern espanyol; l'austeritat d'Europa, la presidència de Trump, i ara a Catalunya és hora que acabi la divisió". A falta d'una setmana per a les eleccions, i després de la discussió per la data i la conveniència de celebrar-les ara, Sánchez ha criticat els qui "volien retirar les urnes". I ha dit que els comicis són el 14-F perquè "els independentistes no van ser capaços de posar-se d'acord en triar un nou president" després de la inhabilitació de Quim Torra.

En Comú Podem

"En Comú Podem és l'únic vot segur"

Si el cap de l'Executiu estatal ha tornar a participar en la campanya també ho ha fet el vicepresident Pablo Iglesias. El líder de Podem no s'ha prodigat en excés però aquest dissabte ha estat present en l'acte central d'En Comú Podem celebrat a Santa Coloma de Gramenet. La candidata Jéssica Albiach ha rebut també el suport de l'alcaldessa de Barcelona i cap de files de la formació, Ada Colau. La candidata d'En Comú Podem ha reivindicat el vot als comuns com "l'únic vot segur" el 14-F que pot portar "el canvi". Per la seva banda, Iglesias ha avisat que al govern de coalició de Podem i PSOE la seva "lleialtat" és "sempre" amb l'acord que fa possible la coalició. Ha fet al·lusió així a les discrepàncies amb el PSOE i ha remarcat que només gràcies a la presència de Podem al govern s'ha aconseguit coses "que semblaven impossibles". D'altra banda, i sense anomenar explícitament al líder del PSC, Salvador Illa, ha avisat que el candidat "dels grans poders mediàtics" no estarà "disposat" a posar en dubte els interessos econòmics. "La veritat és dura i hi haurà conseqüències sobre qui la diu, però dic la punyetera veritat", ha sentenciat.

Esquerra Republicana

"ERC l'únic vot útil per aturar el PSC que vol fer un Valls amb Vox"

El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha demanat aquest dissabte fer "impossible" que l'extrema dreta condicioni les institucions catalanes i "inviable" qualsevol suport per "activa o passiva". En un acte de Jovent Republicà a Barcelona, Aragonès ha volgut incentivar el vot més jove i ha donat per fer que el candidat del PSC, Salvador Illa, acceptarà els vots de la ultradreta per ser president de la Generalitat i evitar que ho sigui ERC. "Volen fer un Valls amb Vox", ha afirmat en referència al pacte que va fer possible la investidura d'Ada Colau. El republicà ha reclamat combatre la ultradreta i no "blanquejar-la" perquè "és el primer pas per acceptar els seus vots", ha dit en al·lusió als socialistes. "No els deixarem decidir més", ha dit a Vox. Ha estat acompanyat de significats dirigents represaliats del partit com l'exconseller Raül Romeva o la secretària general, Marta Rovira, que ha intervingut per videoconferència.

Junts per Catalunya

"JxCat és el vot útil per frenar el tripartit"

Pel que fa a JxCat, el partit ha multiplicat aquest dissabte l'alerta d'un acord entre ERC, PSC i comuns a la Generalitat després del 14-F. La presidenciable de Junts, Laura Borràs, ha augmentat l'advertència d'aquesta hipotètica entesa, i s'hi han sumat els consellers en funcions i candidats Damià Calvet i Jordi Puigneró, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un míting a Sant Cugat aquest dissabte, Borràs ha subratllat que Junts és "el vot útil per frenar el tripartit", després de posar com a exemple l'entesa del govern municipal de la ciutat vallesana. Al seu torn, Puigdemont ha culpat el president espanyol, Pedro Sánchez, de blanquejar la ultradreta de Vox, i ha erigit JxCat com "l'antídot" contra el feixisme.

Ciutadans

"Podem dur al PSC per l'orella a un pacte constitucionalista si els catalans es mobilitzen"

El candidat de Cs a president de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha cridat a la participació del votant contrari a la independència de Catalunya a les eleccions del 14 de febrer per dur "de l'orella" el PSC a un pacte "constitucionalista". "El podem dur per l'orella si els catalans es mobilitzen", ha dit aquest dissabte a l'acte central de campanya, que ha comptat amb la presidenta del partit, Inés Arrimadas, i els fundadors del partit Félix de Azúa i Francesc de Carreras. Carrizosa ha advertit que la alternativa a un Govern de socialistes i Cs és un nou tripartit d'esquerres i el "bucle etern", i ha retret al PSC que "sempre diu que s'ha de parlar i pactar, però sempre amb el mateix cantó": el sobiranista.

Partit Popular

El PP vol "aturar la segona onada del tripartit a Catalunya"

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha desembarcat aquest cap de setmana a la campanya electoral del PPC per avisar que la taula de diàleg Estat-Generalitat que el govern espanyol s'ha compromès a convocar després del 14-F és "el comiat de solters" d'un futur tripartit. Utilitzant llenguatge pandèmic, García Egea crida als votants constitucionalistes a evitar la "segona onada" del tripartit a Catalunya en benefici del creixement econòmic i la prosperitat. En aquest sentit, el candidat del PPC al 14-F, Alejandro Fernández, afirma que si el PSC té la clau de la governabilitat un nou tripartit, amb ERC i els comuns, "aprofundirà en els conflictes" socials i econòmics a Catalunya.

PDeCAT

Mas: "Hi ha curses per veure qui queda primer, però m'agradaria que fos una cursa per veure qui pot ser més útil"

També Artur Mas ha irromput aquest dissabte per primer cop en la campanya electoral del PDeCAT en un acte municipalista des de Reus. L'expresident de la Generalitat ha intervingut telemàticament sense arremetre contra JxCat i ha fet una crida a la participació en els comicis del 14 de febrer. En canvi, la candidata del partit a les eleccions, Àngels Chacón, ha centrat una part del seu discurs en criticar l'estratègia de "confrontació intel·ligent" del partit de Laura Borràs. "Ens voldrien dividits, desmoralitzats i abatuts, però hem de ser més intel·ligents que mai", ha assegurat al cap de llista. L'expresident de la Generalitat ha fet una crida a "no donar res per perdut" i ha reclamat "moral de victòria". "Hi ha curses per veure qui queda primer, però m'agradaria que fos una cursa per veure qui pot ser més útil", ha assegurat. L'expresident ha recordat la seva tasca durant l'anterior crisi econòmica i ha afirmat que, tot i que la Generalitat estava "arruïnada", van "lluitar fins a l'últim moment per sortit del pou". I ha reivindicat el 9-N i l'1-O.

CUP

La CUP és l'"únic vot útil possible"

Finalment, la candidata de la CUP a les eleccions del 14 de Febrer, Dolors Sabater, ha avisat que la crisi econòmica derivada de la pandèmia pot convertir-se en la "porta al feixisme" i ha cridat els moviments socials a "activar-se" l'endemà dels comicis. "Es protegeix més l'extrema dreta que l'antifeixisme", ha declarat. En l'acte central de campanya, que ha tingut lloc aquest dissabte al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, Sabater ha presentat la CUP com l'"únic vot útil possible" i ha carregat contra JxCat i ERC per "passar-se els tres últims anys barallant-se", "incrementar el dolor per la brutal repressió de l'estat", i "encomanar desesperança i decepció".