Els patinets elèctrics podran aparcar al BiciBox a partir de dimecres

Els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal (VMP) no podran pujar al transport públic de Barcelona, Lleida, Girona ni Tarragona a partir del proper dimecres 1 de febrer. Per aquest motiu, des d'aquell mateix dia l''Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) permetrà que els patinets i la resta de vehicles es puguin aparcar de manera segura als mòduls del Bicibox, el servei metropolità d'aparcament de bicicletes.

La prohibició de no poder pujar els vehicles de mobilitat personal a autobusos, metros ni trens s'allargarà, com a mínim, sis mesos, i comportarà sancions de fins a 200 euros en cas d'incompliment.

El veto durarà fins que es pugui determinar si és segur que aquests patinets amb bateries de liti viatgin en transport públic o, per contra, es poden repetir escenaris com l'explosió i posterior incendi del patinet que va tenir lloc en un vagó de FGC a Sant Boi de Llobregat el passat 17 de novembre i que va deixar a cinc persones ferides.

El servei d'aparcament de Bicibox compta amb quasi 20.000 usuaris, té capacitat per gairebé 2.500 places i és gratuït, amb l'únic requisit de donar-se d'alta a l'aplicació mòbil i registrar el vehicle. Aquesta mesura, anunciada aquest dissabte per l'AMB en un comunicat, és la resposta municipal a les queixes dels usuaris de patinets elèctrics, que van reunir-se fa una setmana a l'Estació de Sants per protestar en contra de la prohibició.

Segons el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, l'objectiu d'obrir el servei de BiciBox als VMP és "afavorir la intermodalitat amb el transport públic metropolità" mentre estigui en vigor la prohibició temporal d'accés dels patinets elèctrics.



També cal recordar que a partir del mes d'abril el casc serà obligatori per poder circular en patinet elèctric per Barcelona i es limitarà l'ús de les voreres als espais expressament senyalitzats.