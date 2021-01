Els pediatres avalen la tornada a l'escola dilluns i el Govern assegura que es manté, però els sindicats demanen posposar-la

La Societat Catalana de Pediatria ha expressat "tot el suport" per mantenir les escoles obertes i que es garanteixi la tornada a les aules el proper dilluns. Els pediatres han avalat que els alumnes puguin seguir el curs de forma presencial, igual que durant el primer trimestre, i han assegurat que les dades sobre la covid-19 en els infants confirmen que la transmissió és molt més alta dins del nucli familiar que dins de les aules i que "ells no són el motor que impulsa la pandèmia". Aquest posicionament es dona quan, a pocs dies de la reobertura de les escoles després de les vacances de Nadal, s'ha obert el debat sobre si el retorn a les aules és segur.

Els pediatres apunten que la transmissió és molt més alta dins del nucli familiar que dins de les aules

Aquest dimarts una vintena d'experts van demanar que es posposés l'inici escolar per la gravetat de la pandèmia a Catalunya, mentre que aquest dimecres el sindicat majoritari del sector, USTEC-STEs, va demanar endarrerir la presencialitat a les aules per tal que es pugui fer amb garanties de seguretat sanitària. Però a hores d'ara, el Govern assegura que el retorn es farà tal com està previst. Tot i això, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat que la situació no serà "exactament la mateixa" i que en haver-hi més casos a la comunitat també "hi haurà més casos a les escoles que s'hauran de gestionar".



Els pediatres garanteixen un retorn segur perquè "l'evidència actual i les publicacions científiques que hi ha fins al moment així ho avalen". "Tant ara com en els moments anteriors de la pandèmia, el motor han estat els contagis que han tingut lloc fora de les escoles i en franges d'edat no infantils", subratllen. Per això, de moment i fins que no es decidís un potencial confinament, manifesten tot el seu suport per mantenir les escoles obertes.



El comunicat també es refereix a la hipotètica major infectivitat entre infants de la nova variant detectada al Regne Unit, un dels arguments esgrimits per la vintena d'experts que demanen reconsiderar l'inici de curs. Recorda que en un document difós pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties es conclou que no es disposa d'evidència sòlida que permeti arribar a una conclusió sobre aquest aspecte ni del seu impacte en les escoles.

USTEC-STEs demana reconsiderar el retorn

Els sindicats, però, no veuen bé la proposta. Un dels representants del sindicat USTEC-STEs, David Caño, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que es podria retardar la presencialitat fins a principis de febrer, una mesura que seria "molt provisional" i que "no vol dir que no s'estigui fent un treball amb l'alumnat a casa", ha puntualitzat. El portaveu ha dit que aposta per un retorn a les aules "amb garanties" i ha assegurat que reprendre el curs després de les vacances de Nadal a distància "no és tan greu sinó que genera una situació mes segura" davant l'increment diari de casos de coronavirus.



Caño ha volgut deixar clar que defensa la presencialitat perquè garanteix "menys discriminació i menys desigualtat" però ha insistit que cal fer-ho "en bones condicions de salut". "La situació és greu", ha advertit, i ha afegit que la situació ara és diferent a la del març, quan d'un dia per l'altre les classes van passar a ser telemàtiques.



Per la seva banda, el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat a la mateixa emissora que els centres educatius són segurs i ha posat d'exemple els quatre mesos que ja es porten de curs, en què només s'han hagut de confinar el 5% dels grups davant el 95% que ha pogut assistir a classe amb normalitat. Gonzàlez-Cambray també ha anunciat un cribratge amb PCR entre els 170.000 docents de 5.130 centres educatius del país entre l'11 i el 29 de gener mitjançant automostres que després es remetran al laboratori.